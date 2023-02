Nas redes sociais, tem circulado um vídeo das cerimónias do Dia da Bastilha, em França, que em 2017 contou não só com a presença do Presidente francês, Emmanuel Macron, como também com a do antigo chefe de Estado norte-americano Donald Trump. Alegadamente, os dois líderes estariam a ouvir a canção “Mestre da Culinária” de Quim Barreiros.

Uma das publicações em que o vídeo, que conta com mais de 8,5 mil reações, é partilhado dá conta de que uma banda militar francesa “tocou música portuguesa” para Trump e Macron: “Eu sou o mestre da culinária de Quim Barreiros.”

No entanto, essa não foi a música que Emmanuel Macron e Donald Trump ouviram. De acordo com o vídeo original da cerimónia, os dois líderes estavam antes a escutar um medley composto por canções da banda francesa Daft Punk, conhecida por temas como “Get Lucky” (uma das música que a banda militar tocou) e “One More Time”.

De salientar que a reação dos dois líderes a escutar o medley foi distinta. Enquanto Emmanuel Macron sorriu, Donald Trump manteve um semblante mais carregado.

Conclusão

Embora o vídeo publicado mostre realmente momentos da cerimónia que juntou Macron e Trump, a música que o acompanha não corresponde àquela que efetivamente os dois líderes mundiais escutaram em Paris. O Presidente francês e o ex-Chefe de Estado ouviram Daft Punk e não Quim Barreiros.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.