Circula um vídeo nas redes sociais como tendo sido transmitido pela cadeia de televisão britânica BBC, com várias imagens de supostos confrontos na Ucrânia, entre as forças ucranianas e russas.

O vídeo, com cerca de dois minutos de duração, foi partilhado com a seguinte descrição: “Ucrânia vs Rússia em direto na BBC News” (tradução para português). Numa compilação de pequenos vídeos, podem ouvir-se vários disparos durante confrontos, mas também imagens de tanques de guerra que transportam militares.

Contudo, o vídeo não diz respeito à atual guerra que decorre na Ucrânia. Nem a BBC fez um direto com estas imagens de supostos confrontos entre as forças de Kiev e de Moscovo.

Uma pesquisa pelos vídeos leva-nos a um site que funciona como banco de imagens gratuito, que é usado para partilhar fotografias, ilustrações, filmagens ou músicas — o Pixabay. As imagens aqui em análise terão sido captadas ainda antes da guerra, em 2020 e 2021, e são da autoria do cineasta Alex Kopeykin, cujo perfil também pode ser consultado no Linkedin.

Por exemplo, o primeiro vídeo da montagem, que mostra um campo de batalha com confrontos entre partes, e pneus a arder, foi publicado na página de Alex Kopeykin, no Pixabay, no dia 8 de janeiro de 2021 — ou seja, mais de um ano antes de ter começado a invasão russa da Ucrânia.

Também o vídeo que se segue na montagem partilhada nas redes sociais, e que mostra um grupo de militares a serem transportados num tanque militar, que depois acaba por ser supostamente atingido por um explosivo, foi publicado nesse mesmo dia 8 de janeiro de 2021 pelo mesmo autor. Bem como outras imagens que surgem na compilação de vídeos, e que mostram por exemplo um soldado ferido a ser arrastado no campo de batalha. Também esse vídeo foi publicado muito antes da guerra na Ucrânia.

São alguns dos vários vídeos de guerra, publicados por Alex Kopeykin, com tags como “war”, “rifle”, “sniper” ou “weapons”. Serão até imagens “fabricadas”, ou seja, captadas em ambientes controlados, como campos de treino, e não imagens reais de um campo de batalha. Aliás, este cineasta não partilha apenas clips de guerra, mas também imagens do quotidiano, como natureza ou comida.

Conclusão

Uma montagem de vários vídeos está a circular nas redes sociais como sendo de um direto feito pela BBC, dando conta de confrontos entre tropas russas e ucranianas no atual contexto de guerra.

É falso que as imagens digam respeito a esse contexto e é falso que tenham sido difundidas num direto da britânica BBC. Os clips de vídeo foram captados pelo cineasta Alex Kopeykin e foram publicadas no banco de imagens gratuito bem antes da guerra, em 2020 e 2021. Não é por isso verdade que os vídeos digam respeito à guerra na Ucrânia, nem digam respeito a confrontos entre russos e ucranianos.

As imagens foram, sim, utilizadas para fazer uma montagem de um vídeo que acabou a ser muito partilhado nas redes sociais, e que erradamente está a ser difundido como sendo da atual guerra na Ucrânia, com imagens que teriam sido transmitidas num direto da BBC.

