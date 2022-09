Durante vários dias do mês de setembro repetiram-se imagens do funeral da Rainha Isabel II. E em parte desses dias foi possível acompanhar momentos do percurso do carro funerário com o caixão que transportava o corpo da monarca, cujas imagens foram amplamente divulgadas. Uma publicação encontrada no Facebook alega que a matrícula do veículo que transportava o caixão tinha uma mensagem sobre as eleições brasileiras.

Na imagem que está a ser partilhada, juntamente com apelos ao voto no candidato às eleições do Brasil Jair Bolsonaro, surge o carro funerário Jaguar Land Rover, usado para o transporte da urna da Rainha envolta no estandarte real, com a matrícula “JB 0022”. “Rainha mandou o sinal”, aparece na imagem daquilo que poderia ser uma brincadeira mas que está a ser partilhada como se se tratasse de um facto.

A matrícula é fruto de manipulação, o que é possível comprovar através da imagem original exatamente do mesmo momento, registado quando o carro funerário se deslocava por Aberdeenshire (Escócia, onde a Rainha morreu) pelo fotófrago Jeff J Mitchell, para a Getty Images.

A matrícula do carro que transportava o caixão da Rainha era afinal WP 4597, como se vê na imagem original retirada do banco de imagens a que o Observador tem acesso.

Conclusão

A imagem divulgada nesta publicação é manipulada, resultando numa informação falsa posta a circular durante o período eleitoral no Brasil.

