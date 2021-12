A 17 de dezembro, um utilizador de Facebook partilhou um tweet com a seguinte descrição (numa tradução livre para português): “Cientistas partilharam uma imagem da Terra daqui a 20 anos se não combatermos as alterações climáticas hoje.” Na imagem, vê-se apenas um suposto planeta com cores sépia, muito diferentes das originais do planeta azul. Trata-se de uma publicação falsa.

Olhando novamente para as informações disponibilizadas pelo autor, percebe-se que mais nenhum dado novo, fonte, notícia corrobora o conteúdo que é partilhado. Ao usar a ferramenta de identificação de imagens Google Images, chega-se à conclusão de que, na verdade, estamos perante uma imagem do planeta Vénus.

Segundo a agência Reuters, que também verificou a publicação, classificando-a como falsa, o autor da imagem já tinha partilhado outros conteúdos semelhantes que são, no fundo, uma sátira à discussão sobre as alterações climáticas. Por exemplo, já publicou uma imagem que mostra o mar Mediterrâneo a invadir os Estados Unidos da América, o que fez com que muitos utilizadores achassem que estavam perante uma previsão dos tempos apocalípticos. Esta publicação também foi verificada pela Reuters e teve exatamente a mesma classificação: falsa.

Quanto à imagem, foi tirada a 26 de fevereiro de 1979, estando disponível num dos arquivos da NASA com a seguinte descrição: “Imagem Ultravioleta de Venus”. Esta fotografia pode também ser encontrada no banco virtual de imagens Alamy e num artigo da National Geographic, onde surgem diversas informações sobre Vénus.

Conclusão

Não é verdade que uma imagem partilhada nas redes sociais mostre o resultado das alterações climáticas no planeta Terra daqui a vinte anos. A fotografia publicada é do planeta Vénus e foi tirada em 1979, estando agora guardada nos arquivos da NASA. Esta e outras publicações semelhantes já foram desmentidas pela agência Reuters.

