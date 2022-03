Tem sido habitual nas redes sociais o recurso a manipulações para divulgar informações falsas no que diz respeito à guerra na Ucrânia. No caso de uma publicação de Facebook do passado dia 10 de março, o autor foi ainda mais longe: relacionou a pandemia com o conflito armado no leste da Europa. “O jornalismo não morreu só no Brasil. A invasão na Ucrânia causa miocardite”, diz. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Em primeiro lugar, convém explicar que a miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração, e que esteve ligada à Covid-19, por ser um efeito secundário raro encontrado em algumas vacinas administradas nos últimos dois anos, segundo as informações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, em nada está relacionada com a guerra iniciada por Vladimir Putin. Não existem relatos, notícias ou informações credíveis que possam estabelecer uma ligação entre esta condição de saúde e um conflito armado.

Depois, após uma pesquisa através de ferramentas de identificação de imagens como a Google Images, é possível dizer que estamos perante uma manipulação que foi usada para efeitos satíricos num determinado site mas depois partilhada como sendo informação credível. Um desses sites foi o The Babylon Bee, que se apresenta como sendo uma “fonte credível para notícias cristãs satíricas”. No artigo satírico encontra-se a tal ligação bizarra, onde se garante que os norte-americanos estão a ser diagnosticados com miocardite por causa da guerra. Mas este é um texto humorístico sem qualquer pretensão de falsificar informações verdadeiras.

Sendo certo que o Observador não verifica sátira por princípio, resta desmentir a publicação que distorceu o conteúdo satírico, e que se tem tornado viral nas redes sociais, tendo sido também partilhado em várias línguas. No site da CNN, a partir de uma notícia de 2016, é possível ver o mesmo frame usado com o pivô Anderson Cooper. Nessa altura, o tema não era nem uma guerra nem casos de miocardites, mas sim a acusação de uma mulher por assédio sexual a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América. Esta publicação foi igualmente verificada pela AFP Checamos e considerada falsa.

Conclusão

Uma publicação de Facebook resolveu distorcer um conteúdo humorístico, estabelecendo uma ligação bizarra entre casos de miocardites e a invasão da Rússia à Ucrânia. Não existe nenhuma prova nem notícia credível que corrobore aquilo que é defendido. Após uma consulta em ferramentas de identificação de imagens, percebe-se que estamos perante uma manipulação visual feita a partir de um artigo humorístico.

