“Anda a circular pela internet, nos canais da CNN, que este homem, supostamente morto no Afeganistão, morreu agora na Ucrânia, como sendo o primeiro repórter a morrer durante a guerra.” A indignação é visível numa publicação de Facebook do passado dia 28 de fevereiro este ano. O autor alega também que o homem não morreu e que é, na verdade, um youtuber. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa anteriormente desmentida.

A publicação em questão partilha dois tweets, supostamente escritos pelos canais da CNN da Ucrânia e do Afeganistão. O autor cita também um artigo, disponibilizado através de um arquivo digital, sobre uma página que fala de um tal de Jordie Jordan, o mesmo homem, que é youtuber, que terá sido dado como morto duas vezes. Ainda assim, a publicação não cita nenhum jornal ou fonte credível.

Portanto, resta saber se, de facto, a CNN deu a informação errada. A resposta é: não. Os tweets partilhados pelo autor são, na verdade, de duas contas falsas criadas no Twitter. As duas publicações foram publicadas em alturas diferentes, sendo que já foram suspensas, segundo conta o Check Your Fact, fact-checker dos Estados Unidos da América.

No entanto, há uma informação que o autor dá corretamente: a de que o homem em questão é um youtuber e streamer que dá pelo nome de Jordie Jordan. Para isso, basta utilizar uma das ferramentas de identificação de Imagens, como a Google Images, para se perceber que estamos perante um youtuber. Só que nenhuma das suas publicações referem a guerra do Afeganistão ou a guerra da Ucrânia.

Conclusão

Não é verdade que a CNN tenha noticiado que um homem tenha morrido duas vezes, quer no Afeganistão quer depois na Ucrânia. A publicação em questão partilhou dois tweets de contas não oficiais da CNN que foram, entretanto, suspensas. Jordie Jordan é streamer e youtuber e no seu canal não demonstra partilhar qualquer tipo de conteúdo relacionado com conflitos armados.

