Uma publicação nas redes sociais alega que o código de cores presente no fundo de certas embalagens indica que o produto no interior foi reciclado. O post em questão é acompanhado de um vídeo, no qual uma mulher mostra embalagens de leite das marcas Nestlé e Betânia, umas com o código referido, outras sem ele. A mulher explica que estes quadrados coloridos revelam que o produto na embalagem — neste caso, leite — é reprocessado, ou seja, “passou de validade” e, como consequência, “o mercado devolveu [o leite] para a fábrica, a fábrica reprocessou, meteu um produto químico” e, no final do processo, o leite “voltou de novo para o mercado”.

Na gravação, a mulher alerta também para a necessidade de se olhar sempre para o referido código de cores antes da compra de um produto, uma vez que se trata de produtos “reprocessados” e, por essa razão, o ideal é escolher produtos “sem os quadrados coloridos” no fundo da embalagem. Sugere ainda que o desconhecimento geral em relação a este suposto facto pode estar relacionado com o aumento de casos de intolerância à lactose, revelando que “muitas pessoas ficam doentes” por não saberem esta informação.

As embalagens de leite que aparecem neste vídeo foram produzidas pela sueca Tetra Pak. Contactada pelo Observador, a empresa afirma que “são falsas” as informações que “indicam que as barras coloridas são um sinal de que o leite está fora do prazo de validade ou estragado”. A Tetra Pak revela que os códigos em questão estão relacionados com “testes de impressão, realizados para assegurar uma qualidade perfeita dos rótulos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa resposta enviada ao Observador, a empresa garante ainda ter “como prioridade a segurança alimentar”, sublinhando que “todas as etapas”, desde o desenvolvimento e impressão de embalagem, até ao processo dos alimentos no fabricante do produto, “visam proteger os alimentos, as pessoas e os planetas”, concretizando assim a “visão da Tetra Pak de disponibilizar alimentos seguros em qualquer parte do mundo”.

A Tetra Pak Brasil já desmentiu, igualmente, esta informação em 2018, num vídeo partilhado no Facebook e numa publicação na página oficial onde esclarece que o código de cores corresponde a um teste “feito para o controle de qualidade de impressão nas embalagens”. A empresa reforça ainda que as embalagens “não são reaproveitadas, respeitando a legislação existente para embalagens de alimentos e bebidas”.

A informação já foi também desmentida por outros fact checkers internacionais, como a Reuters.

Conclusão

É falso que o código de cores presente no fundo das embalagens de produtos como leite revele que o conteúdo no interior já foi reciclado. A Tetra Pak, que produz as embalagens mostradas no vídeo, explica que os símbolos coloridos são apenas um teste de qualidade da impressão das mesmas. Publicação em análise já foi desmentida pela empresa em 2018.

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.