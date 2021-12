Ainda que milhões de cidadãos já tenham sido vacinados contra a Covid-19, a internet continua a ser palco de publicações que desafiam esta ferramenta de combate à pandemia. Numa delas, publicada no Facebook a 11 de agosto, lê-se numa notícia que o general David Berger, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América (Marines em inglês), desautorizou e criticou o secretário de Defesa do executivo, Lloyd Austin, liderado por Joe Biden sobre o uso obrigatório de vacinas naquele ramo das Forças Armadas. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Para perceber o que está em causa, convém recuar a cassete dos acontecimentos. Em meados de agosto deste ano, ficou conhecida a vontade — e a imposição — por parte do governo de Biden para tornar as vacinas contra a Covid-19 obrigatórias para as Forças Armadas, ou seja, para todos os militares norte-americanos. Esta decisão aconteceu pouco tempo depois de a agência federal dos EUA, a FDA (Food and Drug Administration), ter dado aprovação total à vacina da Pfizer. Segundo contas da BBC, dos cerca de 2,1 de milhões de pessoas que fazem parte do universo militar norte-americano, 97% já receberam, pelo menos, a primeira dose.

Saltando novamente para esta publicação, esta suposta reação de David Berger à decisão da administração Biden poderia estar em linha com o contexto, mas não. É falsa. Tal como o artigo que foi citado pela publicação. Todas estas informações já foram desmentidas por vários fact-checkers internacionais, do Brasil aos EUA. Por outro lado, os fuzileiros norte-americanos também já vieram garantir ao USA Today que se trata de uma publicação falsa, sendo certo que se trata de uma fabricação de histórias. “O artigo em questão trata-se de uma sátira e não é, de todo, nem factual, preciso”, referiu Andrew Wood, um porta-voz daquele ramo militar das Forças Armadas ao USA Today.

I received my #COVID19 vaccination today. It was great to see many frontline medical workers getting their shot as well. As the vaccine becomes available, I encourage all Marines and their families to get the shot to slow the spread of the virus. pic.twitter.com/nno2FxXDth

— David H. Berger (@CMC_MarineCorps) December 22, 2020