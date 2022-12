“Não se preocupem, o clima ficará melhor com a introdução de uma tirania fasci-comunista a nível mundial.” A frase alarmante, desconcertante e até contraditória, veio numa publicação de Facebook, do passado dia 5 de dezembro, sobre um aparente lockdown (ou confinamento) climático na região do Condado de Oxfordshire, no sudeste de Inglaterra. A publicação vem acompanhada com alguns links de blogues aparentemente noticiosos e, claro, com um excerto de uma alegada notícia sobre o assunto. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Como nenhuma informação credível ou fonte oficial é partilhada, é necessário perceber se existem notícias sobre o assunto. E, de facto existem, mas não estão em nenhuma medida relacionadas com um aparente lockdown climático.

A 29 de novembro deste ano, a BBC reportou que aquele condado inglês tinha aprovado uma proposta de teste na região para que os automóveis evitassem, nos horários de maior tráfego — a tradicional “hora de ponta” –, as rotas mais ocupadas. A intenção, diz aquela cadeia de televisão britânica, seria para promover uma maior utilização dos transportes públicos ao mesmo tempo que se diminuía o uso de automóveis. A proposta teria um custo de 6,5 milhões de libras, ou seja, mais de sete milhões de euros.

Não há, porém, qualquer referência a confinamentos de pessoas por causa das alterações climáticas. Mesmo consultado o site oficial do condado, que explica como é que esta proposta — um teste que decorrerá durante seis meses — iria funcionar, não existe nenhuma declaração, por escrito, sobre aquilo que foi descrito na publicação original. Depois de uma consulta pública, que decorreu entre setembro e outubro, é previsto que esta medida tenha início no verão do próximo ano. É necessário dizer que, por outro lado, que o que existe, isso sim, são fact-checks anteriores a negar a existência desta suposta proposta, como o da AFP Checamos.

Conclusão

Não é verdade que o condado de Oxfordshire tenha a intenção de fazer lockdowns por causa das alterações climáticas. Aquela região iniciou uma auscultação à população para iniciar uma experiência nova de tráfego, cortando as zonas mais movimentadas em hora de ponta, para promover um maior uso de transportes públicos. Se tudo correr nas datas programadas, esta experiência terá início no verão do próximo ano.

