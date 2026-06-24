“Um bom fotógrafo vale o seu peso em ouro”. Esta é a legenda que acompanha uma fotografia que alegadamente mostra o Presidente norte-americano a fazer uma vénia ao cumprimentar o homólogo chinês. A imagem, que circula nas redes sociais, teria sido tirada, segundo os internautas, durante a recente viagem de Donald Trump a Pequim.

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A 14 de maio de 2026, Xi Jinping recebeu Donald Trump na escadaria de acesso ao Grande Salão do Povo de Pequim, na Praça Tiananmen. Mas será verdade que o líder dos EUA se curvou perante o homólogo?

Analisando a transmissão oficial da Televisão Central da China (CCTV) e da Casa Branca, é possível verificar que em nenhum momento Trump faz uma vénia a Xi. No primeiro vídeo vê-se o Presidente chinês a cumprimentar com um aperto de mão pelos 11 minutos, no segundo vídeo esse momento surge pelos 3 minutos. Depois do cumprimento, de cerca de 15 segundos, os líderes voltam-se para serem fotografados pela imprensa.

A imprensa esteve em peso no momento da receção de Trump por Xi, como se pode ver na transmissão da CCTV e da Casa Branca. Agências como a Reuters e serviços de fotografias como a Getty partilharam imagens do momento.

Se Trump tivesse de facto feito uma vénia ao homólogo, como está a ser difundido nas redes sociais, o momento teria certamente sido captado pelas câmaras e noticiado amplamente na imprensa internacional. No entanto, uma pesquisa pelos media que estiveram presentes, como também foi o caso da AFP, não mostra resultados sobre tal episódio.

A imagem falsa que está a ser difundida parece ter como fundo também a Praça Tiananmen, onde Trump foi de facto recebido por Xi Jinping. Parece ter sido criada para se assemelhar à transmissão da CCTV, a emissora estatal da China. Os caracteres chineses no quadrado vermelho e azul no canto superior esquerdo traduzem-se respetivamente para “Assuntos Políticos da CCTV” e “Notícias da CCTV”. Já os caracteres no canto superior direito traduzem-se para “Transmissão ao vivo”.

Conclusão

É falso que durante a visita a Pequim o Presidente norte-americano tenha feito uma vénia ao homólogo chinês. As imagens da CCTV, Casa Branca e diversos meios de comunicação internacionais captaram o momento em que os dois líderes se reúnem, tendo-se cumprimentado com um aperto de mão.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.