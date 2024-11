A gigante da indústria da aviação norte-americana Boeing vive dias difíceis, com uma situação financeira delicada, despedimentos anunciados e uma greve de meses a afetar a produção. Isto, além de problemas reputacionais do seu programa de cápsulas espaciais Starliner que tem perdido terreno para a rival SpaceX. É neste contexto que surge uma publicação a dar como certa a compra da Boeing por Elon Musk.

Sem qualquer texto associado, a partilha da informação aparece sem qualquer referência a fontes. Nas várias publicações partilhadas no Facebook lê-se apenas a frase: “Elon Musk compra a Boeing.”

A Boeing vive uma das suas piores crises. A meio de outubro, o novo diretor executivo da construtora aeronáutica, Kelly Ortberg, comunicou aos funcionários que vai avançar com uma redução de postos de trabalho que vai incluir executivos, gestores e funcionários. A companhia tem cerca de 170 mil trabalhadores em todo o mundo e Ortberg anunciou um corte de 10% dos trabalhadores nos próximos meses, ou seja, cerca de 17 mil pessoas.

A empresa tem enfrentado problemas financeiros e tem estado também a viver um período de greves, que se estendem desde setembro, abrangendo cerca de 33 mil trabalhadores da montagem de aviões, a maioria dos quais na zona de Seattle, na costa oeste dos Estados Unidos, o que já provocou a suspensão da produção dos aviões mais vendidos da empresa.

Além deste quadro, a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos ainda apertou a fiscalização da empresa após a explosão de um painel num Boeing Max durante um voo da Alaska Airlines, no início do ano. E, entretanto, em agosto, a NASA decidiu que a Starliner, uma nave espacial da Boeing, não era suficientemente segura para transportar de volta à Terra dois astronautas da Estação Espacial Internacional, devido a um problema no sistema de propulsão. O transporte dos dois astronautas acabou por ser feito pela cápsula Crew Dragon da SpaceX, de Elon Musk.

É neste contexto de fragilidade da Boeing e proeminência (também política) de Musk que surgem publicações como a que está em análise. No entanto, não existem dados oficiais ou notícias em órgãos de comunicação social credíveis que confirmem a informação que está a ser veiculada nas redes sociais.

O nome do empresário tem aparecido associado a grandes operações empresariais mais intensamente nas últimas semanas, sobretudo depois do envolvimento pessoal na campanha eleitoral de Donald Trump e da vitória do candidato republicano nas eleições norte-americanas. Depois de eleito, Trump anunciou que vai nomear Elon Musk para chefiar um novo departamento de “eficiência governamental”.

Conclusão

Não há dados oficiais e confiáveis sobre a compra da construtora aeronáutica norte americana por Elon Musk. As partilhas relacionadas com operações empresariais a envolverem o dono da Tesla multiplicaram-se nas últimas semanas, sobretudo após a vitória eleitoral de Donald Trump nos EUA. Musk teve participação activa na campanha eleitoral e Trump já anunciou o seu nome para a chefia do departamento de “eficiência governamental” que quer criar quando voltar à Casa Branca. Musk é também dono da SpaceX, concorrente direta da Boeing, pelo que uma compra como a referida na publicação em análise levantaria um problema de concorrência que teria de ter a intervenção das autoridades reguladoras dos EUA.

