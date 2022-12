Gabigol, que jogou no Benfica na época 2017/18, e Arturo Vidal, antigo jogador do Inter de Milão, são atualmente colegas de equipa no Flamengo. Há vários meses que nas redes sociais circula o rumor de que os dois futebolistas foram apanhados a ter relações íntimas no balneário do clube brasileiro.

“Roupeiro flagrou Gabigol praticando sexo oral em Vidal no vestiário antes do início do treino desta segunda-feira. Flamengo não irá se pronunciar”, lê-se nas publicações que têm vindo a ser partilhadas no Facebook. As afirmações constam num print de uma alegada notícia da Coluna do Fla, que se descreve como “o melhor site de notícias do Flamengo”.

Ao procurar o suposto artigo na Coluna do Fla ou em qualquer outro site de notícias é possível constatar que nada aparece sobre o possível caso entre Gabigol e Vidal. O site Boatos apurou que a informação, que rapidamente ficou viral, surgiu inicialmente numa página com conteúdos humorísticos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Atualmente com 26 anos, Gabigol (ou Gabriel Barbosa) chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, depois de uma época ao serviço do Santos (também do Brasil, clube em que começou a carreira profissional). Antes, já tinha passado pelo Benfica, na época 2017/2018, onde cumpriu cinco jogos e marcou um golo, e pelo Inter de Itália.

Arturo Vidal tem agora 35 anos e está no Flamengo desde julho deste ano. No seu percurso, passou por clubes como o Barcelona, Bayern de Munique e Juventus, entre outros.

O Observador contactou o Flamengo, Junior Pedroso (empresário de Gabigol) e André Cury (representante de Arturo Vidal no Brasil) para obter uma reação aos boatos e para perceber se os jogadores ponderavam agir judicialmente contra os responsáveis pela propagação da informação falsa que dava conta de uma relação íntima entre ambos, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

Conclusão

Gabigol e Vidal, ex-jogadores do Benfica e do Inter, foram apanhados a ter relações íntimas no balneário do Flamengo? Não é verdade. A informação que consta num print de uma supostas notícia da Coluna do Fla não está nem nesse, nem em qualquer outro site de notícias. As alegações surgiram inicialmente num site com conteúdos humorísticos.

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.