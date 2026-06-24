Numa altura em que se aproximam as eleições intercalares nos EUA em novembro, consideradas de alto risco para o Partido Republicano, começaram a circular várias publicações nas redes sociais que alegam que Sasha Obama, uma das filhas do ex-presidente norte-americano, foi vista a usar um boné do movimento Make America Great Again (MAGA), conotado com o Presidente dos EUA, Donald Trump. “SASHA OBAMA, FILHA DO EX-PRESIDENTE, É VISTA USANDO BONÉ MAGA – A filha do ex-presidente Barack Obama, que caiu em desgraça, teria sido vista esta manhã em um restaurante em Washington, DC, usando um boné vermelho de beisebol com a inscrição “Make America Great Again” (MAGA), diz uma das publicações.

A mesma publicação acrescenta que, quando questionada sobre por que razão estava a usar o boné, Sasha Obama terá respondido “com uma forte CRÍTICA” à presidência do pai e afirmou “que é uma republicana registada que apoia o presidente Trump”. “O meu pai quase destruiu este país e o presidente Trump ainda está tentando quebrar a bagunça que ele deixou”, terá dito a filha mais nova de Barack e Michelle Obama, atualmente com 25 anos.

Até ao momento, Sasha Obama nunca expressou opiniões políticas em público. Em 2024, quando questionado sobre a possibilidade de as filhas poderem vir a seguir carreiras na política, Barack Obama afastou essa hipótese, considerando que tal seria uma “loucura” e que “nunca iria acontecer”.

A foto em causa, que está a ser partilhada nas redes sociais, foi manipulada através do recurso a Inteligência Artificial, como mostra, por exemplo, o site ZeroGPT, que aponta para uma probabilidade de 51% de ter sido gerada com recurso a IA.

A foto de Sasha Obama é quase toda real e foi difundida em vários órgãos de comunicação social, como a revista Hola. Foi tirada na zona de West Hollywood, na área urbana de Los Angeles, em janeiro de 2026, depois da jovem ter saído do ginásio.

Contudo, na fotografia original, Sasha Obama não está a usar o boné do movimento MAGA que surge nas publicações. O adereço foi colocado na imagem com recurso a IA.

Para além disso, e quanto aos alegados comentários negativos que Sasha Obama teria feito sobre a presidência do próprio pai, não existe qualquer declaração pública da jovem nesse sentido.

Conclusão

É falso que a filha mais nova de Barack e Michelle Obama, Sasha Obama, tenha sido fotografada a usar um boné do movimento Make America Great Again, de apoio ao atual Presidente dos EUA, Donald Trump. Usando uma foto verdadeira, a imagem foi manipulada com recurso a Inteligência Artificial, tendo sido adicionado o boné em causa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.