Está tudo certo nesta imagem, verdadeira e não manipulada, que nas últimas semanas tem sido amplamente partilhada nas redes sociais — tudo certo, exceto a legenda que a acompanha.

Captada pelos satélites da Maxar Technologies, que desde que a invasão da Ucrânia começou tem cedido aos media imagens de forma gratuita, exatamente para combater a desinformação, esta fotografia foi tirada sobre a cidade costeira de Mariupol, 780 quilómetros a sudeste de Kiev, no passado 29 de março.

Um dia depois, estava a ser reproduzida por televisões e jornais de todo o mundo, incluindo o The New York Times, que contou uma história bem diferente daquela que é propalada pelos posts de Facebook, que garantem que aquilo que se vê no chão são mais de 30 mil soldados ucranianos do Batalhão Azov mortos e já em sacos para cadáveres. De acordo com o jornal de referência americano, aquilo que se vê no chão são centenas de pessoas (em vez de milhares) e bem vivas, em filas para comprar alimentos e outros bens de primeira necessidade, à porta de um supermercado no extremo ocidental da cidade.

“Essa imagem mostra pessoas à espera na fila de alimentos e outros mantimentos à porta da mercearia Metro em Mariupol, na Ucrânia”, confirmou entretanto ao também americano Check Your Fact um porta-voz da Maxar Technologies.

Para além disso, estima-se que o próprio Batalhão Azov, fundado em 2014 na Ucrânia, após a anexação da Crimeia pela Rússia e a chamada revolução Maidan, não tenha mais de mil membros. De acordo com um artigo de fundo publicado recentemente pelo Observador, a força, responsável pela defesa da cidade de Mariupol nos últimos dois meses, nunca teve sequer mais de 2.500 combatentes.

Conclusão

Não é verdade que aquilo que se vê nesta imagem, verídica e captada pelos satélites da Maxar Technologies, sejam soldados do Batalhão Azov, mortos e em sacos para cadáveres. A fotografia foi captada sobre Mariupol, sim, mas mostra a zona exterior de um supermercado onde, no final de março, centenas de pessoas se juntaram em filas, para comprarem alimentos e outros bens de primeira necessidade.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

