“Totalmente inaceitável”. Utilizadores das redes sociais Instagram e Facebook estão a insurgir-se depois de ter começado a circular nestas plataformas uma imagem que alegadamente mostra Cilia Flores, mulher do Presidente deposto da Venezuela, a comparecer num tribunal em Nova Iorque com vários hematomas no rosto.

Cilia Flores e Nicolás Maduro foram detidos a 3 de janeiro deste ano numa operação militar norte-americana em solo venezuelano e transportados para os Estados Unidos para serem julgados por crimes relacionados com narcotráfico e terrorismo. Foram presentes no dia 5 de janeiro ao tribunal de Manhattan, em Nova Iorque. Ambos se declararam inocentes das acusações. O presidente deposto e a mulher estão presos preventivamente e vão ter uma nova audiência a 17 de março.

“A esposa de Maduro compareceu ao tribunal em Nova York com claros sinais de espancamento e hematomas no rosto. Uma m#rda como Tramp, que fala histericamente sobre violações dos direitos humanos, é a prova viva de seu tratamento desumano e desprezível para com as mulheres”, lê-se numa de várias publicações no Instagram. “Eles espancaram a esposa de Maduro” e “não conseguiram esconder os hematomas, mas arrumaram seu cabelo, a maquiaram e a enfeitaram com acessórios”, acrescenta o autor da publicação. Na imagem vê-se uma mulher morena com óculos, com vários hematomas no rosto e um (ligadura) na testa. Será real?

Importa mencionar em primeiro lugar que os meios de comunicação social não tiveram autorização para fotografar ou filmar dentro da sala de audiências onde Flores e Maduro foram ouvidos. Por esse motivo só há ilustrações de artistas (judiciais), que foram divulgados por agências de notícias, jornais e televisões.

Nos retratos vê-se Cilia Flores, de cabelo loiro e atado, sem óculos e com fones nos ouvidos para seguir a tradução do julgamento. A ilustração, desenhada durante o julgamento, é completamente diferente da imagem que circula, em que se vê uma mulher morena, de cabelo solto e óculos. Imagens captadas por meios de comunicação durante o transporte de Flores e Maduro para o tribunal de Nova Iorque são mais uma prova de que a imagem que circula não mostra a mulher do Presidente venezuelano deposto.

Apesar de a imagem que circula ser falsa, importa mencionar que nos vídeos da imprensa durante o transporte e nas ilustrações dos momentos em tribunal Cilia Flores surge com curativos na testa, perto dos olhos. Não são visíveis hematomas.

O advogado de Flores disse, citado pelos meios presentes, incluindo a CNN, que a cliente sofreu “ferimentos graves” durante o “rapto” pelas forças norte-americana. Segundo Mark Donnelly, a mulher de Maduro teria faturas ou, pelo menos, hematomas graves nas costelas, sendo necessária uma avaliação médica e eventualmente tratamento.

Conclusão

É falso que a fotografia mostre Cilia Flores, a mulher do Presidente deposto da Venezuela, com hematomas no rosto durante o julgamento em Nova Iorque por crimes relacionados com narcotráfico. A imagem não bate certo com as imagens divulgadas por meios de comunicação social internacionais do transporte de Flores para o tribunal, nem com as ilustrações feitos em tribunal.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.