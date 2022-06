Uma publicação no Facebook alega que o antigo general canadiano Trevor Cadieu foi detido pelas Forças Armadas russas na noite de 2 para 3 de maio, em Mariupol, e levado para Moscovo, onde será julgado. Ainda segundo o mesmo post, Cadieu não integrava uma missão oficial do governo canadiano na Ucrânia. Trabalhava num dos vários laboratórios biológicos que os Estados Unidos da América mantêm secretamente em território ucraniano.

Trevor Cadieu foi recentemente notícia nos meios de comunicação canadianos após de ter sido acusado de assediar sexualmente uma jovem cadete no Royal Military College. De acordo com o Ottawa Citizen, que avançou inicialmente com a notícia, o caso remonta a 1994 e envolve também um colega de Cadieu na mesma instituição de ensino.

Na sequência da investigação, o general, que negou as alegações, optou por pedir a reforma, que foi aprovada por ter cerca de 30 anos de serviço nas Forças Armadas do Canadá, confirmou à CBC o Departamento de Defesa Nacional canadiano. Num comunicado enviado à mesma estação de rádio, Cadieu garantiu que iria colaborar com as autoridades no decorrer da investigação.

Após a reforma, Cadieu viajou para a Ucrânia, onde se juntou às forças de defesa territorial como voluntário. A presença do antigo general canadiano no país não passou despercebida nos meios de comunicação russos, que têm vindo a divulgar várias informações sobre o militar. Segundo os media russos, e também de acordo com a informação divulgada em várias páginas no Telegram, Cadieu estaria em Mariupol no momento da invasão russa, escondido num bunker. Terá sido detido e levado para Moscovo.

A publicação do Facebook sobre a detenção de Trevor Cadieu cita duas fontes: a Rede Voltaire e o The National Pulse, ambas com pouca credibilidade. A primeira trata-se de uma página internacional de notícias “especializada na análise de relações internacionais” criada pelo francês Thierry Meyssan, que é conhecido por difundir teorias da conspiração; a segunda é uma publicação política com sede em Washington D.C. com ligações à extrema-direita que publica conteúdos propagandistas e de conspiração. O Media Bias / Fact Check classifica-a como tendo “muito pouca credibilidade”.

O jornalista de investigação independente Justin Ling, citando duas fontes não identificadas, declarou no Twitter em maio que a notícia da detenção do antigo general do Exército canadiano não tinha qualquer fundamento.

In the past 24 hours, Russian media has claimed to have captured retired Canadian lieutenant-general Trevor Cadieu — who, they say, was hiding in a bunker underneath the Azovstal steel plant, near Mariupol.

Two sources tell me it's nonsense.

— Justin Ling (@Justin_Ling) May 3, 2022