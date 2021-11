A publicação que está a ser amplamente difundida acompanha um vídeo com imagens de um bordel que ofereceu sessões de sexo a clientes que aceitassem vacinar-se. O problema está na alegação de que teria sido uma iniciativa do governo para incentivar os austríacos a serem inoculados.

Com as taxas de vacinação baixas e as restrições de acesso aos locais para não vacinados, o Fun Palast, na capital Viena decidiu que por cada adulto que fosse vacinado ofereceria uma sessão na sauna com uma das trabalhadoras à escolha do cliente.

A notícia espalhou-se rapidamente pela imprensa internacional aqui, aqui ou mesmo por cá, mas a alegação de que terá sido uma iniciativa do governo não tem adesão com a realidade pelo que o conteúdo da partilha é falso. A iniciativa foi da própria casa de sexo, depois de ter sofrido uma queda de 50% no número de clientes em consequência das restrições impostas pelo governo. A iniciativa esteve em vigor durante o mês de novembro, às segundas-feiras entre as 16 horas e as 22 horas.

Na Áustria, os números sobre a taxa de vacinação mostram que 66% da população está completamente vacinada contra a Covid-19 e que 4,3% já recebeu, pelo menos, a primeira dose da vacina. Em comparação com as taxas portuguesas, por exemplo, a vacinação ainda só alcançou 70% da população do país, enquanto em Portugal já 89% da população recebeu a vacina, sendo que 88% está totalmente vacinada, de acordo com os dados agrupados pelo site Our World in Data.

Conclusão

Ainda que uma casa de sexo em Viena tenha tido a iniciativa de oferecer uma sessão aos clientes que aceitassem ser vacinados, é completamente falso que a ideia tenha partido do governo austríaco. Aliás, a iniciativa do bordel surge exatamente para tentar combater a queda nas receitas depois de o governo do país ter decretado a necessidade de exigência de certificado de vacinação ou recuperação para aceder a vários locais, uma medida que causou uma quebra de 50% nas receitas do negócio.

