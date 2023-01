Circula no Facebook uma fotografia de uma carrinha branca que alegadamente é “usada para raptar crianças na zona da Ribeira, nos Aliados e no Liceu Francês”, no Porto. De acordo com a publicação, além do condutor — “um indivíduo de idade” —, dentro da carrinha estariam mais dois homens.

O alarme foi geral e a publicação já conta com milhares de partilhas. Ao Observador, o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto desmentiu a publicação, que classificou como “falsa”. Contactada em janeiro de 2023, a PSP esclarece, ainda, que à data da publicação — 26 de janeiro de 2022 — “não se verificou qualquer tentativa rapto de crianças” e que a “referida viatura não esteve envolvida em qualquer situação ilícita”, mesmo depois daquele momento.

Casos como este são frequentes. Em 2020, o Observador desmentiu uma publicação sobre uma alegada carrinha que estaria a raptar crianças junto a escolas, na zona de Loures. Na altura, o falso alerta espalhou-se de tal forma que a PSP foi inundada com chamadas telefónicas de pais preocupados com a segurança dos filhos.

Conclusão

A carrinha branca que circula nas redes sociais não está a ser usada para “raptar crianças” no Porto. O Comando Metropolitano da PSP do Porto garantiu, ao Observador, que a “publicação não corresponde à verdade”, é “falsa” e “recorrente” nas redes sociais. Em janeiro de 2022 não foram encontrados indícios de qualquer tentativa de rapto de crianças na zona da Ribeira, Aliados ou perto do Liceu Francês, como sugere a publicação. Além disso, a carrinha em questão também “não esteve envolvida em nenhum crime”, confirma a PSP.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.