A imagem é impressionante: cerca de uma dezena de homens, curvados, oram à sombra de um minarete (torre principal de uma mesquita) tombado, com destroços a toda a volta. A legenda da publicação divulgada nas redes sociais dá o contexto, dizendo que se trata de um conjunto de muçulmanos a orar à sombra de uma mesquita que foi destruída no sismo que abalou o sul da Turquia no passado mês de fevereiro.

“Ignorância é não saber. Estupidez é não querer aprender”, lê-se na legenda de uma das várias publicações sobre o tema divulgadas nas redes sociais.

O sismo que afetou a Turquia e a Síria a 6 de fevereiro foi de grande violência, registando 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas de magnitude semelhante. Ao todo, mais de 40 mil pessoas morreram na Turquia, a que se somam outros seis mil mortos na Síria. Mais de 200 mil edifícios, alguns de vários andares, ficaram destruídos. Não por acaso, a ONU classificou este sismo como “o pior desastre natural num século na Europa”.

A imagem divulgada nas redes parece, por isso, plausível. Mas uma pesquisa na internet permite encontrar a mesma fotografia num outro contexto, mais antigo. Uma notícia da NBC, de 16 de agosto de 2014, inclui a mesma fotografia, mas com um contexto bastante diferente. Segundo a cadeia de televisão norte-americana, tudo se terá passado não na Turquia, mas na Faixa de Gaza. O minarete também não desabou devido a um desastre natural, mas sim por causa de um ataque aéreo das Forças Armadas israelitas sobre aquele território.

As mesmas imagens foram captadas em vídeo pela cadeia de televisão Al-Jazeera. Num vídeo divulgado a 24 de agosto de 2014, o projeto AJ+ explica que se trata do minarete da mesquita Al-Sousi, em Gaza, que terá ficado destruído durante a ofensiva naquele território nesse mesmo ano, onde morreram mais de dois mil civis. E a Al-Sousi não foi a única mesquita a ser destruída nessa guerra: segundo as autoridades palestinianas, mais de 200 mesquitas ficaram danificadas na sequência da operação militar daquele ano.

Conclusão

A publicação é falsa. Embora a imagem divulgada seja real, a informação de contexto fornecida não é correta. Não se trata de um minarete derrubado no sismo que abalou a Turquia em fevereiro de 2023. Na verdade, a imagem foi captada na Faixa de Gaza, há nove anos. O motivo da destruição daquela mesquita não foi um desastre natural, mas sim um ataque militar por parte das forças israelitas, durante a guerra que abalou aquele território em 2014.

