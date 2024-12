Hospedeiras de bordo em tensão, vários homens de máscara e armados, passageiros obrigados a ficar quietos nos seus lugares. À primeira vista, o cenário deste vídeo, que está a ser partilhado nas redes sociais, é assustador e parece mostrar o que muitos comentários asseguram: o desvio de um avião no México, sob sequestro de vários homens armados.

Mas este é um caso em que o vídeo, que resulta de imagens verdadeiras e não manipuladas, engana. Isto porque tudo não passa de um exercício promovido pela companhia aérea em questão, a Interjet, que decidiu fazer um simulacro de um sequestro num dos seus aviões.

O vídeo não é recente: foi gravado em outubro de 2019, altura em que vários meios locais noticiaram o exercício realizado pela companhia aérea. O programa Imagen Noticias, por exemplo, explicava então que o simulacro aconteceu na Ciudad del Carmen, em Campeche, e incluiu a representação em que uma série de funcionários gritavam “obedeçam!” e “baixem a cabeça!” a supostos passageiros.

Ainda assim, perante as falsas interpretações partilhadas nas redes sociais, a própria Interjet partilhou então um comunicado na sua conta de Twitter em que explicava que a cena gravada mostra um “simulacro a escala real de um sequestro de um avião” e foi realizada “numa aeronave da empresa”.

Autoridades governamentais, explicava então a companhia aérea, estiveram em coordenação para “pôr em prática os protocolos para resgate de passageiros”. A Interjet rematava com o desmentido direto das versões que circulavam nas redes sociais: “Os vídeos que circulam e onde se vê um avião da Interjet foram gravados durante o simulacro”.

A companhia chegou, de resto, a responder a utilizadores preocupados, no Twitter, com a mesma informação.

¡Hola! Se trata de un simulacro a escala real en el que participamos junto a autoridades de los 3 niveles de gobierno con la finalidad de poner en práctica los protocolos de rescate de pasajeros en aeronaves, el pasado 5 de octubre en el Aeropuerto de Ciudad del Carmen. ¡Saludos! — Interjet (@interjet) October 7, 2019

Conclusão

O vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais é de 2019 e mostra o simulacro de um desvio de um avião, feito com recurso a um aparelho da Interjet, em coordenação com as autoridades governamentais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.