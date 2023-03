Tornou-se viral nas redes sociais um conjunto de imagens do Papa Francisco em que o sumo pontífice surge de óculos de sol e grandes casacos acolchoados de penas, brancos ou cor de laranja. O líder da Igreja Católica está a ser classificado como um “ícone de moda” por causa das vestimentas com que surge nas imagens.

Se alguns dos autores dessas publicações estão cientes que as imagens não passam de representações anedóticas do Papa Francisco, outros levaram-nas a sério. Há mesmo internautas que comentam estes conteúdos com desabafos sobre como o Papa “está a envergonhar os católicos” e até desconfiam de que ele seja um “anti-Cristo”.

Na verdade, e apesar de à primeira vez parecerem realistas, as imagens que mostram o chefe de Estado do Vaticano com casacos “puffers”, brancos ou laranja, são falsas. Foram criadas através de um programa chamado Midjourney, que cria imagens através de inteligência artificial.

A tecnologia por detrás deste programa, com base num modelo de linguagem, é semelhante à usada em programas como o ChatGPT. Mas pode ser utilizada para fins artísticos, compondo imagens realistas através de descrições introduzidas nos algoritmos do programa.

As imagens do Papa Francisco foram publicadas inicialmente no Reddit, num grupo (o nome técnico é “subreddit”) em que os utilizadores mostram uns aos outros as criações desenvolvidas a partir do Midjourney. O projeto artístico chama-se “The Pope Drip”, que em português se pode traduzir por “O Estilo do Papa”.

O projeto foi publicado no Reddit e daí saltou para as redes sociais mais famosas, como o Facebook e o Twitter. Agora, no grupo em que se está a debater o projeto do Midjourney, comenta-se que, de tão reais que as imagens parecem, há quem acredite mesmo que o Papa vestiu aqueles casacos.

“Parece completamente real, exceto pelo contexto. Obviamente, o Papa não usaria isso, mas é indistinguível de outra forma“, comenta um internauta do Reddit. Outro também disse: “As pessoas na internet estão mesmo a pensar que isto é real. Que tempos loucos estamos a viver”.

Conclusão

Não são reais as imagens que parecem mostrar fotografias do Papa Francisco com grandes casacos acolchoados e óculos de sol. Elas foram criadas por um artista digital através de um programa de inteligência artificial, o Midjourney, e colocadas no Reddit. A parti daí, tornaram-se virais nas restantes redes sociais.

