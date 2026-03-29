Circula nas redes sociais uma imagem de um alegado míssil iraniano que teria gravada a frase “Em memória das vítimas da Ilha de Epstein”. A publicação, que sugere que o projétil teria como alvo posições israelitas e norte-americanas, já foi amplamente partilhada e nela pode ver-se a ogiva de um míssil com inscrições em persa. De acordo com os rumores, o Irão teria decidido “dedicar” um dos seus ataques às vítimas de Jeffrey Epstein — o financeiro norte-americano condenado por vários crimes sexuais. Mais ainda, a legenda na publicação sugere que o ato teria sido uma resposta à “impunidade” destes dois países no decorrer dos últimos desenvolvimentos do caso Epstein.

Mas terá sido mesmo assim?

Não há qualquer registo em nenhuma agência noticiosa ou outro órgão de comunicação social viável do lançamento de um míssil iraniano com esta mensagem e, a ser verdade, o acontecimento teria tido uma enorme projeção. Além disto, os meios de comunicação oficiais das Forças Armadas do Irão também não fizeram nenhuma menção a este suposto ato de “vingança” pelas vítimas de Jeffrey Epstein.

E, além de tudo isto, a imagem é gerada através de inteligência artificial. Através de uma análise feita com a ferramenta SynthID, do Gemini, surge a confirmação de que a imagem não é real, mas sim uma criação feita por IA.

Conclusão

Circula nas redes sociais uma imagem de um alegado míssil iraniano que teria gravada a frase “Em memória das vítimas da Ilha de Epstein”. A publicação sugere que o projétil teria como alvo posições israelitas e norte-americanas. No entanto, a imagem é falsa e foi gerada por Inteligência Artificial, de acordo com a ferramenta SynthID.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.