Uma publicação começou a circular em meados de julho nas redes sociais, sugerindo que o Japão declarou estado de emergência no país devido a um alegado surto de sequelas da vacina contra a Covid-19.

O post aqui em análise partilha uma publicação anterior, escrita em espanhol, e diz respeito àquilo que parece ser um conteúdo partilhado originalmente no Twitter que, por sua vez, foi escrito em japonês. A mesma informação também pode ser encontrada a circular em português nas redes sociais.

“Japão declara estado de emergência devido a surto de sequelas de vacina. [O país] pede à Pfizer que pague uma indemnização ou deve processar a Pfizer pelo crime de extermínio da humanidade”, começa por ler-se na publicação, que prossegue depois: “Hospitais japoneses estão a emitir avisos a pedir às pessoas para que não sejam vacinadas.”

Contudo, não é possível encontrar qualquer informação oficial que dê conta de que o Japão declarou estado de emergência. Muito menos por terem sido detetadas “sequelas” como resultado da administração da vacina contra o novo coronavírus. Nem tão pouco existe informação oficial de que o Japão tenha suspendido o processo de vacinação ou que os hospitais japoneses estejam a incentivar a população a não ser imunizada.

Mas puxamos a fita no tempo. Na imprensa japonesa, é possível encontrar notícias, de fevereiro de 2022, que dão conta de que o governo pretendia avançar com aquilo a que chama de “quase estado de emergência” (menos rigoroso do que um estado de emergência oficial) em 10 prefeituras até dia 22 de março. Em causa estavam as altas taxas de ocupação dos hospitais japoneses com doentes de Covid-19.

Essa mesma informação é divulgada, de forma oficial, no site do governo japonês, em que se explica que a decisão foi tomada para ajudar a evitar a propagação da Covid-19. O comunicado não faz, no entanto, qualquer referência à vacina da Pfizer ou a eventuais efeitos colaterais, como sugere a publicação aqui em análise.

Desde então, e mais concretamente durante o mês de julho, como também alega o post que circula nas redes sociais, não é possível encontrar qualquer informação que dê conta de que o Japão decretou estado de emergência por eventuais surtos de sequelas da vacina — nem nos órgãos de comunicação social japoneses nem no site do governo.

Pelo contrário, o executivo japonês apela à população que tome a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 (a “terceira dose”), num processo que está disponível até 30 de setembro deste ano de 2022.

Conclusão

O Japão decidiu este mês decretar estado de emergência devido ao elevado aumento de sequelas fruto da toma da vacina contra a Covid-19? Não é verdade essa informação que circula nas redes sociais, já que não é possível encontrar qualquer dado oficial ou notícia nesse sentido.

A publicação sugere também que o governo japonês quer processar a Pfizer pelo “extermínio da humanidade” e apela aos seus cidadãos para que não se vacinem.

Mas também não é verídico que o país tenha optado por essa política. Pelo contrário, apela à vacinação da população e pede que os japoneses tomem a dose de reforço, num processo que se prolonga até ao final de setembro.

