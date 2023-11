Um vídeo de uma alegada jornalista, com colete anti-bala, deitada no chão, foi alvo de uma publicação viral no passado dia 23 de outubro. “Em Israel, uma jornalista romena foi parar dramaticamente ao chão, alegando que estava no meio de um tiroteio. Porém, ao longe, estão pessoas a viver o seu dia-a-dia, a passear de bicicleta sem se preocupar com o mundo”. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Analisando o vídeo, de facto, vê-se uma pessoa deitada no chão. Também é visível que uma pessoa passa ao fundo e que uma terceira pessoa passa de bicicleta junto da jornalista.

Com recurso a ferramentas de identificação de imagem, procurámos a origem deste vídeo. E chegámos a um canal televisivo da Roménia, o Digi24 HD, e ao nome da jornalista: Cristina Cileacu.

O vídeo original, do dia 22 de outubro, com quase meia hora de duração, falado em romeno, mostra uma situação de possível bombardeamento na cidade de Ashkelon, a norte da Faixa de Gaza, em Israel. São audíveis os sons da sirene de alarme durante as filmagens. Pouco tempo depois de a jornalista se colocar no chão, volta a levantar-se. Estamos, então, perante uma situação real e não fabricada.

O canal de televisão romeno escreveu um editorial onde garante que “em Israel existe um protocolo em que, a cada ataque aéreo, é necessário que cada civil tome algum tipo de ação, e caso esteja na rua, é necessário deitar-se no chão”. Algo que a jornalista romena fez assim que soaram as sirenes. Publicações semelhantes à que o Observador verificou também foram consideradas falsas — ou seja, esta não era uma situação de tiroteio, mas sim de possível bombardeamento de uma localidade, tendo sido seguido o protoloco de segurança estabelecido.

Conclusão

Não é verdade que uma jornalista romena tenha encenado uma situação de perigo enquanto fazia um direto a partir de Israel. O vídeo da reportagem é verdadeiro e está disponível no canal de televisão romeno para o qual a jornalista trabalha. A reportagem, que tem cerca de meia hora, foi feita a 22 de outubro deste ano, em pleno conflito entre o Hamas e Israel. A jornalista baixa-se quando a sirene de alerta é acionada em Israel, onde está definido, como medida de segurança, que as pessoas, caso estejam na rua, se agachem perante uma eventual situação de perigo.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.