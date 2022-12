A 19 de dezembro deste ano, Lionel Messi conquistou o troféu que lhe faltava: o Campeonato do Mundo, que este ano foi disputado no Qatar. O craque argentino foi até considerado o melhor jogador da competição.

Com Messi a ficar debaixo de todos os holofotes, as redes sociais aproveitaram para voltar a partilhar uma teoria já antiga, que curiosamente começou a ser partilhada em 2014, um dia depois de a Argentina ter alcançado a final do Mundial do Brasil (dessa vez com um desfecho diferente, Messi acabou por sair derrotado frente à Alemanha).

No Facebook um longo, longo texto destaca a “história de superação e inspiração” do número 10 da Argentina: “Messi é autista. Ele foi diagnosticado aos 8 anos de idade, ainda na Argentina, com a Síndrome de Asperger, conhecida como uma forma branda de autismo.” O texto explica nas linhas que se seguem que o diagnóstico do atleta foi “pouco divulgado e questionado, como uma maneira de protegê-lo”, e conclui que “o seu comportamento dentro e fora de campo são um exemplo de superação e inspiração para as pessoas”.

Mas na verdade, Messi nunca foi diagnosticado com qualquer tipo de autismo. A família do capitão da Argentina desmentiu desde logo o texto, quando este começou a ser partilhado nas redes sociais (e desde lá já passaram mais de oito anos). O pai de Lionel Messi chegou a processar o antigo internacional brasileiro Romário por ter partilhado esta mesma notícia falsa. Romário acabou por explicar que o texto que tinha partilhado no Twitter não era da sua autoria, mas que isso não tinha impedido a família do jogador argentino de avançar com um processo.

À reação da família seguiram-se as explicações do médico pessoal do jogador. Em entrevista ao jornal brasileiro UOL (Universo Online), Diego Schwarzstein não deixou margens para dúvidas: “Leo nunca foi diagnosticado com Asperger ou qualquer outra forma de autismo.”

Conclusão

Não é verdade que Lionel Messi tenha sido diagnosticado com autismo, aos oito anos ou a qualquer altura da sua vida. A publicação de Facebook sobre a história de superação e inspiração” do número 10 da Argentina garante que o diagnóstico de síndrome de Asperger foi “pouco divulgado e questionado, como uma maneira de protegê-lo”. Esta notícia falsa foi até partilhada por Romário, que acabou por ser processado pelo pai de Messi. Tanto a família como o médico do argentino garantem que “Leo nunca foi diagnosticado com Asperger ou qualquer outra forma de autismo”. Curiosamente, ou não, estes rumores são mais partilhados sempre que Lionel Messi alcançou uma final do Campeonato do Mundo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.