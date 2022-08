Uma publicação no Facebook afirma que as máquinas de rasto dos bombeiros portugueses que estavam “desaproveitadas em Portugal” rumaram a Espanha “a pedido dos bombeiros daquele país para apoiar o combate a um incêndio na raia”.

Citando um “texto da Liga dos Bombeiros Portugal”, que tinha feito uma publicação com o mesmo texto e imagem no dia anterior, diz-se na publicação que “estranho não é o pedido espanhol”, mas “o facto de as máquinas não estarem a ser usadas em Portugal.

Ao Observador, fonte da Proteção Civil esclarece que “a máquina em causa pertence ao Corpo de Bombeiros de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança” e que foi “mobilizada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança no passado dia 15 de julho e empenhada em território nacional”.

Logo, a alegação de que as máquinas “não foram usadas em Portugal” é falsa dado que, de acordo com a Proteção Civil, a máquina de rasto já tinha sido usada, pelo menos, no dia 15 de julho no combate aos fogos em Bragança, além de outras “sete máquinas de rasto portuguesas pertencentes aos municípios de Bragança”.

Às sete máquinas de rasto portuguesas somou-se ainda “uma máquina de rasto espanhola”, acrescenta a Proteção Civil em resposta ao Observador em que detalha ainda que a máquina de rasto na imagem “tem sido empenhada recorrentemente sempre que se justifique”, depois de solicitada a intervenção pelo “Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança e/ou pelo Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte.”

Outra das ocasiões em que a máquina foi utilizada foi dois dias depois, no dia seguinte à publicação no Facebook, no “incêndio em Murça, no distrito de Vila Real”. “Importa salientar que esta tipologia de meios é mobilizada sempre que necessário, considerando a localização dos incêndios e a eficácia e eficiência da sua utilização”, acrescenta a Proteção Civil.

Conclusão

É falso que máquinas de apoio no combate aos incêndios estejam paradas em Portugal e sejam usadas em Espanha, como alega a publicação. A Proteção Civil esclareceu ao Observador que a máquina de rasto na imagem pertence ao Corpo de Bombeiros de Macedo de Cavaleiros, do distrito de Bragança, e que tem sido usada nos incêndios em Portugal. Aliás, no dia antes da publicação tinha sido utilizada nas operações de combate aos fogos em Bragança, tendo sido dois dias depois usada em Vila Real.

Além da utilização de máquinas de rasto portuguesas em Espanha, também este ano Portugal já teve máquinas espanholas em território nacional a juntarem-se ao combate aos incêndios no âmbito da cooperação entre os dois países.

