Um vídeo está a ser partilhado várias vezes nas redes sociais, mostrando um conjunto de pessoas junto de uma árvore de Natal e algumas a trepar a estrutura ou a retirar decorações. A publicação em causa refere que se trata de uma situação ocorrida num “shopping” em Leiria e que mostraria “muçulmanos” a “destruir uma árvore de Natal”.

Por cima da imagem onde se veem algumas mulheres com lenços a cobrir as cabeças, surge escrito em letras vermelhas “islâmicos humilham cristãos”. E nas várias partilhas feitas nas redes sociais, os utilizadores — onde se inclui o líder do Chega, André Ventura, que divulgou este mesmo vídeo (ver mais abaixo) — associam as imagens, de forma negativa, à imigração. “É assim que se querem integrar”, diz um dos utilizadores. Já Ventura, na publicação que fez no início de dezembro e que já foi partilhada centenas de vezes, questiona se “é assim que esta imigração se quer integrar?”: “Ou respeitam a nossa cultura ou vão para o país de onde saíram”.

As partilhas são muitas, mas nenhuma apresenta provas sobre onde e quando ocorreu a situação. A mesma partilha é encontrada nas redes sociais com referências a Leiria, mas também a um centro comercial na Alemanha ou na Suécia, por exemplo. Nessas partilhas mais antigas também é sempre feita associação a um momento de destruição de símbolos cristãos por parte de imigrantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O vídeo já circula nas redes sociais desde 2016, de acordo com o site de fact check Snopes, e não foi registado em Leiria, mas sim no Mall of Arabia, no Cairo (Egito) — como é possível comprovar pelas imagens do teto daquele espaço, por exemplo, comparando com as que se encontram online.

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, já recorreu a uma publicação no Facebook para desmentir que se trate de um momento associado ao seu concelho. “Nos últimos dias, tem circulado nas redes sociais e em mensagens de WhatsApp um vídeo acompanhado de alegações de que muçulmanos terão destruído uma árvore de Natal num shopping em Leiria. Esta informação é absolutamente falsa”, escreveu o autarca. “O vídeo não foi gravado em Leiria, nem tem qualquer ligação com o nosso concelho. Trata-se de uma manipulação recorrente, envolvendo imagens antigas que têm sido repetidamente usadas para criar boatos”, referiu ainda.

A publicação está, no entanto, a ser partilhada por outros responsáveis políticos, caso de André Ventura que divulgou o mesmo vídeo, com as mesmas alegações sobre imigração, na sua conta oficial no Facebook. Muitos dos vídeos que estão a ser partilhados com este mesmo conteúdo têm a mesma edição que os vídeos que o líder do Chega publica na sua página oficial do Facebook, com a mesma grafia por cima da imagem e uma trilha sonora dramática.

No vídeo, não há sinais de violência ou tumultos e há inclusivamente pessoas a assistir com barretes de pai Natal na cabeça. As imagens têm sido partilhadas ao longo dos anos (o vídeo está no Youtube pelo menos desde janeiro de 2016 e com as mesmas alegações), tendo sido associadas a vários países, e as referências que foram feitas foram sempre catalogadas como falsas em sites credenciados que verificaram a veracidade das imagens. Em algumas caixas de comentários a estes vídeos há pessoas a referirem a tradição “Christmas tree plundering” que marca o fim da época de Natal em alguns países, com as pessoas a retirarem enfeites das árvores de Natal onde, por vezes, estão escondidos presentes que distribuem.

Conclusão

O vídeo divulgado nas redes sociais com imagens que alguns utilizadores associam a Leiria, alegando que se trata de um “shopping” da cidade, está no Youtube desde 2016 e não foi filmado em Portugal, mas sim num centro comercial no Cairo, Egipto. O presidente da Câmara de Leiria já veio desmentir que se trate de imagens registadas no concelho. Além disso, o vídeo mostra várias pessoas junto de uma árvore de Natal, sem violência manifestada nem a intervenção das autoridades para repor a ordem. Algumas pessoas estão a trepar a estrutura e a retirar decorações, numa atividade semelhante à que é praticada na tradição “Christmas tree plundering”. Não há “destruição” da árvore, não se passa em Leiria, o vídeo tem, pelo menos, oito anos e não há provas de que se trate de muçulmanos. Há registos de publicações em várias línguas, ao longo dos anos, com o mesmo vídeo e as mesmas alegações falsas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.