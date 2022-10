A informação de que a Nigéria é o principal fornecedor de gás e petróleo consumidos em Portugal já foi partilhada no Facebook por mais de 600 pessoas. A publicação diz o seguinte: “Conheça de onde vem o gás e o petróleo que Portugal importa. Quem diria, é a Nigéria o nosso maior fornecedor.” E é acompanhada por uma imagem que diz citar dados da Pordata e da Direção-geral de Energia e Geologia.

A infografia que é apresentada nas redes sociais foi, de facto, feita e divulgada pela Pordata, que é uma base estatística, que agrega dados de várias fontes, sobretudo do Instituto Nacional de Estatística (INE). E os dados são recentes — referem-se ao ano de 2020.

No mesmo documento, são então apresentados dados sobre o fornecimento a Portugal de petróleo e derivados e de gás natural. Analisando por partes, relativamente ao gás natural, sabemos, à partida, que não existem reservas de gás natural em Portugal e, por isso, este tem de ser importado, chegando a Portugal através de gasodutos, ou por via marítima. E a Nigéria aparece como o principal fornecedor, cujo transporte é feito de navio.

De acordo com os dados publicados pela Direção-geral de Energia e Geologia, no ano de 2020, a Nigéria foi o principal fornecedor de gás natural, com praticamente o triplo dos valores quando comparado com os Estados Unidos, que aparecem logo em segundo lugar. É da Nigéria que chega praticamente 54% do gás natural que é consumido em Portugal. A Rússia surgia, em 2020, em terceiro lugar, também com transporte por via marítima e, logo a seguir, a Argélia, cujo transporte de gás natural é feito através de gasoduto, tal como acontece, aliás, com o gás natural que vem de Espanha.

O fornecimento de gás natural feito pela Nigéria tem sido, aliás, tema nas últimas semanas e uma das notícias mais recentes deu conta de que uma carga proveniente da Nigéria prevista para o final de outubro será afetada, existindo, no entanto a dúvida sobre se a entrega vai falhar, ou se o fornecimento chegará atrasado.

Depois, em relação ao petróleo, o texto da mesma publicação indica que a Nigéria é também o principal fornecedor de Portugal, mas estas palavras são desmentidas pela própria infografia que acompanha a publicação. Se olharmos para a imagem, que é verdadeira e retirada diretamente do site da Pordata, percebemos que não é a Nigéria o principal fornecedor de petróleo e derivados, mas sim o Brasil, responsável por 20% do total de petróleo que chega a Portugal.

A seguir ao Brasil surge Espanha, com 15%, e só depois aparece a Nigéria, responsável por 13% do petróleo e derivados que chegam a território português.

Conclusão

Apesar de ser verdade que a Nigéria é o principal fornecedor do gás natural que chega a Portugal, representando assim cerca de 54% do total de importações, é falso que seja também a Nigéria o principal vendedor de petróleo e derivados que chegam a território português. Por isso, a frase que acompanha a publicação em causa — “Conheça de onde vem o gás e o petróleo que Portugal importa. Quem diria, é a Nigéria o nosso maior fornecedor” — não é totalmente verdadeira.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.