Está a circular no Facebook uma publicação que cita uma notícia da SIC para afirmar que o sistema imunitário produz, de forma natural, mais anticorpos contra a Covid-19 do que com recurso à vacina. Mas a informação é falsa: o artigo refere-se à combinação de duas vacinas diferentes e não a uma resposta imunitária natural do corpo humano ao vírus. O autor da publicação faz, por isso, uma interpretação errada da notícia.

Eis a publicação em causa, que fala em “jornalixo” e em “crimes contra a humanidade”:

A notícia da SIC, disponível aqui, refere-se a um estudo que conclui que misturar vacinas de farmacêuticas diferentes oferece uma maior imunidade à Covid-19, em comparação com duas doses da mesma vacina. O estudo foi feito pela Universidade de Oxford e publicado na revista cientifica The Lancet. Foi também citado em órgãos de comunicação internacionais, como, por exemplo, o TheGuardian.

Ou seja, de acordo com os investigadores, combinar uma primeira dose da vacina da AstraZeneca com uma segunda dose da Moderna ou da Novavax resulta num nível mais elevado de anticorpos, em comparação com duas doses da vacina da AstraZeneca.

Conclui-se, por isso, que a notícia da SIC não refere em parte alguma que o sistema imunitário produz mais anticorpos, de forma natural, do que as vacinas contra a Covid-19.

O engano do autor da publicação surge a partir da análise do lead da notícia, que é assinalado no Facebook a vermelho: “Sistema imunitário produz mais anticorpos do que com duas doses da mesma vacina”. Contudo, não está aqui em causa uma resposta imunitária natural, mas sim a seguinte ideia: ao combinar duas doses de vacinas diferentes, o sistema imunitário produz mais anticorpos do que com duas doses da mesma vacina.

O lead é, assim, a continuação do título da notícia. Tal é percetível após a leitura do artigo. Conclui-se que o autor da publicação de Facebook retira dos destaques da notícia uma ideia errada e descontextualizada.

Conclusão

Falso. A notícia da SIC não refere que o sistema imunitário produz, de forma natural, mais anticorpos contra a Covid-19 que com recurso às vacinas. A notícia refere-se a um estudo sobre a produção de anticorpos com recurso à mistura de vacinas de farmacêuticas diferentes, e não a uma resposta imunitária natural. O autor da publicação de Facebook retira uma conclusão errada do lead da notícia.

