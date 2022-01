Uma publicação no Facebook do site de notícias norte-americano LifeZette refere que um novo estudo da Associação Americana do Coração (AHA na sigla original) alerta para o aumento de risco de doenças cardíacas entre os indivíduos vacinados contra a Covid-19, tema posteriormente explorado num vídeo também publicado nas redes sociais. A informação não corresponde à verdade: o estudo não é da responsabilidade da AHA nem representa o ponto de vista da associação. Além disso, existem dúvidas quanto à sua credibilidade.

O LifeZette é um site de notícias com sede em Washington D.C., criado em 2015 pela comentadora política conservadora Laura Ingraham e pelo empresário Peter Anthony. Em termos de credibilidade, o Media Bias/Fact Check classifica-o como “misto”, pela divulgação de conteúdos que promovem teorias da conspiração com um registo fraco de confirmação de factos. São, aliás, vários os fact checks sobre publicações anteriores do LifeZette, como a alegada notícia de que o Presidente de França, Emmanuel Macron, teria dado o estatuto de refugiado aos liberais norte-americanos. Por essa razão, o Media Bias/Fact Check considera que o site poderá em breve vir a integrar a sua lista de fontes questionáveis.

No post em questão, o LifeZette cita o resumo de um estudo de Steven Gundry, mas não o estudo em si. Gundry é um cirurgião cardíaco e autor norte-americano conhecido por defender que a lectina, uma proteína vegetal que existe em vários alimentos, é a causa de várias doenças modernas. Por essa razão, Gundry defende que o consumo de lectina deve ser evitado. A teoria do médico, apresentada no bestseller The Plant Paradox: The Hidden Dangers in “Healthy” Foods That Cause Disease and Weight Gain, foi classificada como pseudociência por vários especialistas.

O resumo do estudo de Gundry, publicado na revista científica Circulation a 8 de novembro, antes da publicação do LifeZette, a 19 de dezembro, no Facebook, foi entretanto corrigida por apresentar erros. Mas o site de notícias não teve essas alterações em conta, mantendo o post original. A correção mudou o título de “Vacinas Mrna contra a Covid aumentam drasticamente os marcadores inflamatórios endoteliais e o risco de SCA conforme medido pelo teste cardíaco PULS: um aviso” para “Achados observacionais do teste cardíaco PULS a marcadores inflamatórios em pacientes que receberam as vacinas Mrna contra a Covid”, alterando drasticamente o ângulo do resumo.

Foram também corrigidos vários erros tipográficos e alterada a última frase (que afirmava que as vacinas aumentam o risco de problemas cardíacos), que agora chama a atenção para a falta de dados estatísticos do estudo e para o facto de não ter sido realizado um estudo de grupo.

Em declarações ao site de fact checks Lead Stories, a AHA explicou qual a prática comum em relação programa de resumos, cuja publicação não passa por um processo de validação científica: “O(s) investigador(es) deve(m) sempre atestar a validade do resumo que enviam. Os resumos são selecionados por painéis de revisão independentes, que desconhecem a identidade dos autores, e são considerados com base no que podem acrescentar à diversidade de questões cientificas e pontos de vista discutidos na reunião. A Associação nunca garantiu a exatidão ou credibilidade dos resumos. As declarações e conclusões são sempre da responsabilidade dos seus autores e não refletem necessariamente a política ou posição institucional da Associação”.

Neste último ponto, porém, a AHA lamentou a “confusão” gerada pelo resumo, garantindo que sempre apoiou a vacinação contra a Covid-19, acreditando tratar-se da melhor estratégia de saúde pública no combate a pandemia.

Como foi referido, a correção só foi publicada depois do post do LifeZette mas, antes disso, o resumo foi foi alvo de uma “manifestação de preocupação” por parte da AHA, responsável pela Circulation, que a 24 de novembro deu conta de “erros potenciais”, que incluíam “erros tipográficos” e a não inclusão de informação relativa a “infiltração de células de tipo T no miocárdio” ou de análises estatísticas significativas. “Publicamos esta Manifestação de Preocupação até que uma correção adequada seja publicada indicado que a versão atual do resumo não é de confiança”, declarou a AHA. Este alerta não foi também tido em conta pelo LifeZette.

Conclusão

O estudo referido pelo LifeZette, que apenas consultou o resumo disponibilizado pela revista científica Circulation, não foi realizado pela Associação Americana do Coração (AHA), mas pelo cirurgião cardíaco e autor norte-americano Steven Gundry, conhecido por defender que a lectina, uma proteína vegetal, provoca várias doenças modernas e deve, por isso, ser evitada, uma teoria classificada como pseudociência por vários especialistas. O resumo foi alvo de uma “manifestação de preocupação” por parte da AHA e posteriormente corrigido de forma a chamar a atenção para a falta de dados estatísticos que suportem as afirmações de Gundry. Nada disto foi tido em conta pelo LifeZette, um site de notícias que o Media Bias / Fact Check considera pouco credível.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.