A 21 de abril chegaram ao fim 12 anos de um pontificado que marcou especialmente a Igreja Católica: o Papa Francisco morreu na manhã desse dia, na sequência de várias complicações de saúde que tinham começado em fevereiro, com uma pneumonia.

Entretanto, no mês que se seguiu o seu sucessor foi eleito: o cardeal norte-americano Robert Prevost apareceu na varanda da Basílica de São Pedro a 8 de maio, para se apresentar aos fiéis e ao mundo como Papa Leão XIV.

Mas continuam a circular nas redes sociais várias publicações sobre o Papa Francisco e o legado que o mesmo deixou. Um dos exemplos que tem sido mais partilhado é um alegado texto que o sumo pontífice teria escrito sobre a definição de hospital.

Publicada a 23 de abril, esta uma suposta reflexão atribuída a Francisco começa com a frase “As paredes dos hospitais ouviram orações mais honestas do que muitas igrejas.” e continua com várias passagens que fazem referência a questões como os direitos LGBT, as diferenças religiosas e as desigualdades sociais, entre outras.

Mas terá mesmo o Papa Francisco, que esteve várias vezes hospitalizado ao longo do seu pontificado, escrito um texto sobre a sua definição de hospital?

É, na verdade, muito rápido concluir que se trata apenas de mais um rumor amplamente disseminado nas redes sociais: não há registo deste conteúdo em documentos oficiais do Vaticano, discursos, homilias ou entrevistas do Papa. Uma pesquisa do Observador pelos canais de comunicação oficiais do Vaticano, como o site da Santa Sé, o Vatican News ou outros perfis institucionais não revelou qualquer associação de Francisco a este texto. Mais ainda, o perfil do sumo pontífice no site da Santa Sé tem um arquivo completo de todos os textos, discursos, homilias, encíclicas, cartas e entrevistas feitos pelo Papa longo do seu pontificado e, em nenhum deles, é feita qualquer menção a esta alegada reflexão.

Além disso, algumas passagens do texto já circulavam nas redes sociais antes mesmo da eleição de Jorge Mario Bergoglio como Papa, em março de 2013.

Conclusão

Não é verdade que o texto que circula nas redes sociais sobre a definição de hospital seja da autoria do Papa Francisco. Nenhum dos canais de comunicação oficiais do Vaticano, que mantêm registo de todos os textos, discursos, homilias, encíclicas, cartas e entrevistas do Papa, faz qualquer menção a esta suposta reflexão que é agora amplamente partilhada.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.