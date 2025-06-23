Em várias publicações no Facebook alega-se, em curtas mensagens, que o Papa Leão XIV, sucessor do Papa Francisco, enviou recentemente uma mensagem a Ibrahim Traoré, Presidente de Burkina Faso. Em todas elas é partilhado um link para um vídeo no YouTube, de cerca de 30 minutos, em que é narrada a suposta comunicação do chefe da Igreja Católica.

Na descrição do vídeo, alega-se que esta é uma “poderosa e inédita resposta do Papa Leão XIV ao Presidente Ibrahim Traoré”. “Uma mensagem que não apenas reconhece erros históricos da Igreja Católica, mas que também propõe uma viragem corajosa nas relações entre a Igreja e África”, descreve-se ainda, dizendo que o sumo pontífice aborda temas como “o colonialismo, a exploração económica, a soberania africana e crise migratória com profundidade, arrependimento e compromisso com a justiça”.

Só no final do texto de apresentação do vídeo, no YouTube, é que é mencionado que este conteúdo é uma “obra de ficção com fins artísticos e reflexivos”. Nos vários posts de Facebook analisados, nunca é feita menção a um conteúdo completamente ficcionado, sendo o utilizador direcionado de imediato para um vídeo com conteúdo falso, que já foi visto por quase quatro mil pessoas.

Ao Observador, fonte oficial da Embaixada de Portugal em Dakar, que acompanha os assuntos relativos ao Burkina Faso, diz não ter conhecimento de uma “mensagem vídeo dirigida pelo Papa Leão XIV” às autoridades do país africano.

Da mesma forma, também a Nunciatura Apostólica em Lisboa, que funciona como embaixada da Santa Sé, confirma que esta informação é falsa, remetendo para um artigo da Vatican News que a desmente e a aponta como uma “mensagem falsa” atribuída ao Papa Leão XIV, com alguns dos vídeos a circular em inglês a mostrar mesmo o chefe da Igreja Católica a verbalizar tal mensagem, com recurso a Inteligência Artificial.

O portal de informação da Santa Sé diz que quem assiste aos vídeos “é levado a acreditar que o novo Papa dirigiu um discurso público completo ao Presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, em resposta a uma carta sua”. Nega-se, no entanto, que isto alguma vez tenha acontecido.

E adverte-se: “Todos os discursos, intervenções e textos de Leão XIV podem ser consultado na íntegra no site Vatican.va.

Conclusão

Em suma, como confirmado pela Santa Sé em Portugal e pela representação diplomática de Burkina Faso, é falso que o Papa Leão XIV tenha dirigido uma mensagem ao líder do país em resposta a uma carta que lhe tinha sido enviada. Também o portal de informação da Santa Sé realizou um desmentido à informação que circula há várias semanas nas redes sociais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.