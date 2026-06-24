Está a circular nas redes sociais um vídeo que aparenta mostrar o Papa Leão XIV ao lado de Bad Bunny durante um concerto do cantor porto-riquenho. No vídeo, os dois surgem a dançar na casita, um dos segmentos mais populares dos concertos do artista, que atuou em Portugal em maio.

“Papa Leão entra na onda espanhola”, lê-se numa das publicações no Facebook que partilhou o vídeo.

No entanto, as imagens são falsas e foram geradas com inteligência artificial, como se confirma ao submeter a imagem à ferramenta SynthID.

Uma busca reversa pelas imagens levantou logo a suspeita: só há um ângulo do vídeo. Ora, tratando-se de um dos concertos mais mediatizados do ano, filmado por milhares de fãs, seria estranho não haver mais registos de algo tão excêntrico como o líder da Igreja Católica num concerto pop.

O vídeo terá começado a circular nas redes sociais após uma declaração bem-humorada do Papa aos jornalistas a bordo do avião papal rumo a Madrid. Confrontado com o facto de a sua agenda em Madrid coincidir com as datas dos espetáculos do cantor, o Pontífice contestou: “Se os jovens fossem confrontados com a pergunta ‘Queres ir ver o Bad Bunny ou queres ir ver o Papa?’, acho que muitos escolheriam o Bad Bunny”.

De facto, a visita do pontífice a Espanha coincidiu com a digressão do artista porto-riquenho, e, na verdade, os dois encontraram-se. Mas o momento foi breve, decorreu no Estádio Santiago Bernabéu e não foram divulgadas fotografias.

Conclusão

O vídeo que circula nas redes sociais é falso e foi gerado com recurso a inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.