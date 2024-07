Quando alguém anuncia “o maior produto, ou o maior animal do mundo”, o efeito pode ser de surpresa ou de grande suspeição. No caso de uma publicação viral de Facebook, partilhada a 25 de junho deste ano, o anúncio foi com pompa e circunstância: “Pescadores porto riquenhos das Canárias pescaram a maior lagosta do mundo, o seu peso é de 150 quilos e o comprimento dos bigodes é de 2 metros e 60 centímetros”, alegou o autor. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Na imagem partilhada vemos quatro elementos: três alegados pescadores e uma lagosta com um tamanho fora do normal. Se consultarmos o Guiness World Record, entidade que mantém o registo de todos os recordes no mundo, nas mais variadas áreas, não encontramos qualquer resultado que indique que foi capturada uma lagosta de 150 quilos nas Canárias.

Na verdade, e seguindo as informações do site, o maior crustáceo alguma vez capturado é o Homarus americanus, ou seja, a lagosta americana ou do Atlântico Norte. Foi pescada a 11 de fevereiro de 1977 e pesava 20,14 quilos, medindo 1,06 metros desde a ponta da cauda até à maior garra. Foi apanhada na Nova Escócia, no Canadá, e vendida ao dono de um restaurante em Nova Iorque.

Depois, e tal como descrito por outros fact-checkers internacionais, do Brasil aos Estados Unidos, existe a forte hipótese de esta imagem ter sido gerada por inteligência artificial. Basta uma análise mais detalhada à imagem para se perceber que existem alguns elementos defeituosos, como as mãos dos alegados pescadores, algo que é habitual acontecer quando se usam ferramentas de IA não profissionais. Também não é possível descobrir qualquer resultado credível em plataformas de identificação de imagens como a Tineye.

Conclusão

Não há prova nenhuma de que tenha sido pescada uma lagosta de 150 quilos nas Canárias, em Espanha. Essa imagem terá sido alterada por inteligência artificial. Também vale a pena dizer que o Guiness World Record tem, de facto, o registo do maior crustáceo apanhado no mundo, mas não é este: foi capturado em 1977 e tinha quase 21 quilos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.