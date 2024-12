Uma criança corre numa praça com uma bandeira da Palestina na mão. Atrás dela seguem vários agentes fardados — nas costas lê-se Polizei (polícia, em alemão). O vídeo, com cerca de um minuto, viralizou nas redes sociais no final de setembro.

“Evento em Berlim: polícia de Berlim persegue rapaz de 10 anos por transportar uma bandeira da Palestina”, lê-se escrito sobre as imagens captadas na Breitscheidplatz, uma famosa praça no centro de Berlim, na Alemanha.

Mas será verdade que a polícia perseguiu o rapaz por estar a transportar uma bandeira palestiniana, como a legenda do vídeo alega?

Na rede social X (antigo Twitter), a polícia de Berlim confirma que o rapaz esteve detido pela polícia durante 90 minutos, mas rejeita ter existido uma “detenção” formal. “Está atualmente a circular na Internet um vídeo que mostra a alegada detenção de uma criança após uma concentração relacionada com o Médio Oriente na #Breitscheidplatz”, consta na publicação feita a 22 de setembro.

Im Netz kursiert derzeit ein Video, das die vermeintliche Festnahme eines Kindes nach einer Versammlung mit Nahost-Bezug am #Breitscheidplatz zeigt.

Kräfte wurden gg. 18 Uhr auf den 11-Jährigen aufmerksam, der zuvor offenbar ohne Begleitung an der Versammlung teilgenommen hatte,… — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 22, 2024

O “rapaz de onze anos”, dizem, tinha “aparentemente participado numa manifestação na Breitscheidplatz sem supervisão, que resultou em infrações”. “Devido às medidas policiais em curso na sequência da manifestação, o rapaz foi detido para sua própria proteção”, dizem, sublinhando que “não foi efetuada qualquer detenção” e que, após 90 minutos, o rapaz foi entregue ao pai.

Alguns órgãos de comunicação social reportaram sobre a matéria na época, como a Aljazeera, que publicou o vídeo, escrevendo que a polícia alemã perseguiu e deteve o rapaz na manifestação pró-Palestina, mas sem atribuir a detenção ao facto de a criança estar a transportar uma bandeira palestiniana.

Já o diário alemão Bild escreve que, de acordo com fontes do jornal, “o mesmo rapaz de onze anos tem aparecido repetidamente em marchas anti-israelitas em Berlim, onde é deliberadamente utilizado por adultos para provocar e insultar os contra-manifestantes e os agentes da polícia”.

Relativamente ao ponto central da alegação — o de que a detenção se deveu ao facto de a criança transportar consigo uma bandeira da Palestina —, nas imagens do vídeo que está a circular são visíveis várias outras pessoas que também carregam bandeiras da Palestina ou que, nalguns casos, trazem vestidas tshirts com a mesma bandeira e não são alvo de qualquer intervenção policial. Alguns dos presentes tentam mesmo intervir e, aparentemente, impedir a detenção sem que os elementos da polícia alemã manifestem qualquer sinal de os tentar deter.

Conclusão

É enganador dizer que a polícia em Berlim perseguiu um rapaz de 10 anos por “transportar a bandeira da Palestina”. É um facto que a criança — de 11 anos — foi detida no contexto de uma manifestação pró-Palestina, mas segundo o esclarecimento da polícia, o rapaz foi detido “para sua própria proteção” e “devido às medidas policiais em curso na sequência da manifestação”. A intervenção não terá qualquer relação com o facto de a criança ter consigo a bandeira.

