Numa longa publicação no Facebook, um utilizador que faz várias considerações sobre os riscos supostamente associados à toma das vacinas contra a Covid-19. A publicação é acompanhada por uma montagem de várias fotografias de alegadas notícias sobre uma posição atribuída ao presidente da Croácia: “Não seremos mais vacinados.” Será verdade que Zoran Milanovic disse isto?

É preciso recuarmos a uma conferência de imprensa dada pelo presidente croata no início de setembro. Nessa altura, quando foi confrontado por um jornalista com a cobertura das vacinas no país e a insuficiência que representa , Milanovic deu uma resposta: “Não me interessa. Estamos suficientemente vacinados e toda a gente sabe disso.”

Na imprensa croata, as notícias sobre essa conferência de imprensa centraram-se numa afirmação em que o Presidente que disse ser “impossível erradicar completamente o vírus, se esse é o objetivo, está fora de questão”. No contexto, as afirmações do Presidente tratadas pela imprensa croata são lidas como reservas à imposição da vacinação aos cidadãos. “Não podemos encorajar indefinidamente esta cultura obsessiva de segurança”, disse Milanovic, que concluiu mesmo que, “no momento em que existirem mais vacinas do que interessados em tomá-las, acaba-se a história, não há mais nada. Isto, supondo que a vacinação seja eficaz — e é.”

É verdade que Milanovic criticou a comunicação social, como consta numa das imagens da montagem partilhada, nomeadamente a CNN, “por semear o pânico”, referiu. E também está correto o que consta na outra imagem. O croata disse mesmo, nesta conferência de imprensa, que “não há vida sem risco, sem possibilidade de adoecer. As pessoas adoecem por causa de mil outras coisas mais sérias e, enquanto isso, andamos a falar há um ano e meio sobre Covid-19”. No entanto, em nenhum momento afirmou que os croatas não serão mais vacinados e ele mesmo foi vacinado, em janeiro deste ano, como atesta o site oficial da Presidência.

Uma medida executiva desta natureza não faz, aliás, parte dos poderes presidenciais no país. O Presidente da Croácia tem um papel sobretudo representativo, não tendo sequer o poder de veto, por exemplo. A sua ação resume-se essencialmente a matérias de política externa e Defesa, como detalha este artigo da Reuters.

A AFP Checamos (da AFP Brasil) contactou o Ministério da Saúde do país, que confirmou que se trata de uma informação que “não é verdadeira”. A Croácia não interrompeu o seu programa de vacinação, que já administrou 3,8 milhões de doses, o que representa cerca de 46% da população, de acordo com os dados oficiais do país.

Conclusão

Não é verdade que o Presidente da Croácia tenha mandado suspender o programa de vacinação contra a Covid-19 no país. O que Zoran Milanovic disse na conferência de imprensa em causa foi que os croatas estão “suficientemente vacinados” nesta altura. Criticou a “cultura obsessiva de segurança” e afirmou que o vírus que provocou uma pandemia não poderá ser “erradicado completamente”. Mas em nenhum momento afirmou que as vacinas seriam suspensas no país. Nem podia tomar uma medida executiva desta natureza já que o seu papel no país é essencialmente representativo.

