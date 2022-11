A convite de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, viajou até Portugal, mas a sua visita não passou despercebida, pelo menos nas redes sociais. E, a propósito deste encontro entre chefes de Estado, começaram a circular imagens no Facebook que sugerem que o Presidente moçambicano jantou no restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa, gastando 9.400 euros, incluindo mais de oito mil euros em três garrafas de vinho francês.

A imagem de um talão com o total de mais de nove mil euros foi publicada em várias páginas, sempre com a mesma legenda: “Talão do jantar de Filipe Nyusi em Lisboa chega aos 9.400 euros, cerca de 660 mil meticais”. Metical é a moeda oficial moçambicana e, neste país, o ordenado mínimo não ultrapassa os seis mil meticais.

Mas esta imagem tem um erro identificável logo à partida. A data da fatura partilhada nas redes sociais corresponde ao dia 16 de novembro deste ano e a visita de Filipe Nyusi decorreu entre os dias 18 e 20 de novembro.

Depois, a mesma imagem — com as mesmas descrições, o mesmo valor, a mesma data e o mesmo local — foi já utilizada para sugerir que Lula da Silva e António Costa gastaram quase dez mil euros numa refeição. Aliás, a propósito das publicações feitas sobre o jantar do primeiro-ministro português no Solar dos Presuntos, o restaurante fez um esclarecimento na sua página: “Surgiu uma história fantasiosa sobre a fatura da refeição que o primeiro-ministro teve no Solar dos Presuntos na última quarta-feira. É obviamente falsa! A fatura que circula não corresponde à fatura da refeição do primeiro-ministro“.

“Tivemos o maior prazer em ter o senhor primeiro-ministro a almoçar no nosso restaurante no dia histórico em que se assinalavam os 100 anos de nascimento do José Saramago e ficamos indignados com as falsidades que circulam”, acrescentou o restaurante.

A fatura partilhada nas redes sociais não é verdadeira. Primeiro, a data da despesa não coincide com nenhum dos dias em que o Presidente de Moçambique esteve em Portugal. Depois, a mesma fatura já foi utilizada para sugerir que Lula da Silva e António Costa gastaram quase dez mil euros numa refeição.

ERRADO

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.