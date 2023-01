Depois da invasão à Praça dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, teve lugar uma onda de reações por parte de líderes mundiais. De acordo com uma publicação partilhada nas redes sociais, um destes líderes seria o Presidente russo, Vladimir Putin, que teria manifestado apoio aos manifestantes pró-Bolsonaro.

Nesta publicação está presente o vídeo de um discurso de Putin, com legendas em português, no qual alegadamente o líder da Rússia está a expressar este apoio e promete até enviar navios de guerra para o Brasil, caso o país fosse alvo de intervenção internacional.

O vídeo em questão é real, no entanto a tradução está incorreta. Não só em termos de erros na construção das frases, como no conteúdo do discurso de Putin. O Presidente russo neste discurso não se refere às manifestações em Brasília. Este vídeo, agora editado com legendas falsas, está publicado no site do Kremlin desde o dia 10 de outubro de 2022, quase três meses antes da invasão à Praça dos Três Poderes.

Neste discurso, Vladimir Putin aborda temas como a investigação sobre o ataque na ponte da Crimeia, ou ataques no Donbass, isto depois de uma reunião com membros permanentes do Conselho de Segurança.

O Governo liderado por Putin até já se pronunciou sobre as manifestações no Brasil, mas foi precisamente no sentido contrário ao indicado nesta publicação nas redes sociais. Através de uma declaração aos jornalistas do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a Rússia condenou “de forma firme” as ações dos manifestantes, e expressou apoio pleno a Lula da Silva.

Conclusão:

Vladimir Putin não manifestou apoio às invasões à Praça dos Três Poderes em Brasília. O vídeo utilizado na publicação tem legendas falsas, e foi originalmente publicado na página oficial do Kremlin em outubro do ano passado. Em sentido contrário, a Rússia declarou até apoio a Lula da Silva e condenou as manifestações levadas do início deste mês em Brasília por apoiantes de Bolsonaro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

