Pelas redes sociais voltou a circular um vídeo com vários anos, no qual mergulhadores nadam em volta de uma estátua da Virgem Maria depositada no fundo do Oceano Índico. É um vídeo de cerca de 4 minutos e que serve de base às alegações de que a imagem permanece intacta e com os pés cobertos de pétalas de rosas.

O mistério surgiu quando, alegadamente, mergulhadores estavam à procura do avião da Malaysia Arilines desaparecido no Oceano Índico, em março de 2014. O grupo de mergulhadores estaria aparentemente espantado com o que encontrou debaixo de água. As mensagens enfatizam o alegado caráter milagroso da presença daquela imagem no fundo do mar.

Imagem no fundo do mar não é um milagre

As publicações nas redes sociais, que circulam desde 2014, alegam que a presença da imagem no fundo do mar constitui “um milagre”. No entanto, existe uma explicação para estas imagens, que são reais.

Um artigo publicado em maio de 2014 pela Agência Católica de Informações explica que “a imagem foi colocada no recife de Danajon pelas autoridades municipais de Bien Unido, município da província de Bohol, nas Filipinas, em 2010”. Trata-se de uma estátua de 14 metros de altura que foi instalada numa gruta no fundo do mar para que os fiéis pudessem fazer uma peregrinação ao local.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esse recife está localizado no Mar de Bohol, nas Filipinas, e não no Oceano Índico, como indicam as publicações.

Um outro artigo, publicado num portal de turismo da província de Bohol, explica que esse santuário foi instalado pelo governo “não só para impulsionar a indústria turística, mas também como uma forma de preservar os recursos naturais da cidade”.

Num comunicado, publicado pelo site “Religion En Libertad”, a autarquia local afirmou que a gruta seria um espaço para os mergulhadores rezarem debaixo de água.

Em setembro de 2012, aconteceu a “primeira peregrinação submarina”, promovida por autoridades locais como “o único destino religioso subaquático da Ásia no único recife de barreira dupla nas Filipinas”.

E como está a imagem hoje em dia? Ao contrário do que se vê no vídeo, gravado aquando da instalação, a estátua está hoje coberta de limo e outras resíduos habituais do fundo do mar. Na fotografia, registada pelo mergulhador e fotógrafo Ferdinand Edrain, é possível constatar que a escultura sofreu os efeitos naturais do fundo do mar.

Conclusão

As imagens são reais, mas a história é falsa. Trata-se de uma estátua instalada no fundo do mar em 2010 pela autarquia de Bien Unido, nas Filipinas, para atrair os turistas. A imagem está localizada no Mar de Bohol, nas Filipinas, e não no Oceano Índico.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.