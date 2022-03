Circula nas redes sociais um gráfico com cinco colunas que detalha o número de mortes por Covid-19 no Reino Unido, no período de 24 de janeiro a 22 de fevereiro. Está dividido em diferentes estatutos de vacinação: não vacinados, vacinados com uma dose, vacinados com duas doses, vacinados com três doses, e vacinados.

De acordo com o gráfico, neste período, 4302 pessoas vacinadas terão morrido com Covid-19, comparando com 559 não vacinadas. Além do gráfico, a publicação traz a seguinte legenda: “Enquanto se distrai com a invasão da Rússia, o governo do Reino Unido divulgou um relatório confirmando que os totalmente vacinados agora representam 9 em cada 10 mortes por Covid-19 no Reino Unido”.

Na origem da publicação estará o “UK Health Security Agency, Covid-19 vaccine surveillance report”, ou seja, o relatório de monitorização da vacinação contra a Covid-19, publicado pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, que foi publicado a 24 de fevereiro de 2022.

O relatório das autoridades de saúde britânicas detalha o número de mortes por Covid-19, num prazo de 28 a 60 dias depois de ter contraído o novo coronavírus, dividido em diferentes estatutos de vacinação e faixas etárias, no mesmo período, de 24 de janeiro a 22 de fevereiro.

Ao fazermos as contas, vemos que no total, nestas três semanas, morreram 4883 pessoas com Covid-19. Desse total, 4302 pessoas tinham uma, duas ou três doses da vacina. A maioria de vacinados é esmagadora; entre os não vacinados apenas se contam 559 vítimas mortais.

Apesar de as contas estarem corretas, a informação não é completamente verdadeira. Há um pormenor que está a ser omitido. Apenas umas linhas abaixo na tabela lê-se “no contexto de uma cobertura vacinal muito elevada na população, mesmo com uma vacina extremamente eficaz, é esperado que uma larga proporção de casos, hospitalizações e mortes ocorram em indivíduos vacinados, simplesmente por causa da maior proporção de população que está vacinada”, em comparação com a população não vacinada no país, “e porque nenhuma vacina é 100% eficaz”.

Logo no início do relatório, as autoridades de saúde britânicas mostram que até 20 de fevereiro de 2022, 69,4% da população tinha sido vacinada com pelo menos uma dose, enquanto 64,7% já teria completado o ciclo vacinal, com duas doses. No que toca à terceira dose, a dose de reforço, já tinha sido administrada a pouco mais de metade da população, 50,1%.

Conclusão

As contas batem certo. Cerca de “9 em 10 mortes por Covid-19 no Reino Unido” ocorrem entre doentes com uma, duas ou três doses da vacina. Apesar disso, a publicação parece usar estes dados para pôr em causa a eficácia das vacinas contra a Covid-19, de uma forma descontextualizada. O próprio relatório das autoridades de saúde britânicas explica que a razão para haver um maior número de mortes entre pessoas vacinadas contra a Covid-19 já seria expectável. E há duas razões para que isso aconteça: “Simplesmente por causa da maior proporção de população que está vacinada”, em comparação com a população não vacinada, e porque “nenhuma vacina ser 100% eficaz”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR:

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.