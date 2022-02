Uma publicação na rede social Facebook alega que o (ainda) presidente do PSD, Rui Rio, esteve presente num centro de vacinação contra a Covid-19, em Londres, onde apelou “pateticamente” ao voto no seu partido, “porque o PS tinha destruído os votos”.

Em causa está uma viagem do líder social-democrata à capital de Inglaterra, nos dias 25 e 26 de fevereiro, numa série de viagens feitas por Rui Rio no âmbito da campanha eleitoral para a repetição das legislativas no círculo da Europa — que decorrem nos dias 12 e 13 de março.

Na publicação em análise, o utilizador sugere que o presidente do PSD esteve num centro de vacinação a fazer campanha: “Ontem, o poluído Rio, entrou num Centro de Vacinação em Londres, onde estavam alguns portugueses, pedindo-lhes patéticamente que fossem votar no psd, porque o PS tinha destruído os votos.” [sic]

Contudo, as declarações não são verídicas. É verdade que Rui Rio viajou até Londres — e até Paris — para contactos com a diáspora portuguesa. Mas não é verdade que o atual líder social-democrata tenha feito campanha num centro de vacinação na capital inglesa “onde estavam alguns portugueses, pedindo-lhes pateticamente que fossem votar no PSD”, como alega a publicação.

Fonte oficial do partido garante ao Observador que essa informação é falsa. “Não fomos a nenhum centro de vacinação. Tudo isso é falso”. A mesma fonte confirma, no entanto, que Rui Rio esteve em Londres, “onde visitou parte da comunidade portuguesa: comércio, restauração e associações culturais”. Uma viagem que se realizou no dia 25 de fevereiro.

“Além das visitas à comunidade, [Rui Rio] esteve igualmente no Consulado”, acrescenta fonte oficial do PSD, que sublinha: “As afirmações em questão são falsas. Reforço que não visitou nenhum centro de vacinação”.

De recordar que mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa nas legislativas de 30 de janeiro foram considerados nulos, depois de protestos do PSD por várias mesas terem validado boletins de voto que não vinham acompanhados de cópia do cartão de identificação, como exige a lei.

Na sequência da polémica, o Tribunal Constitucional ordenou a repetição das eleições nas assembleias do círculo eleitoral da Europa. As eleições vão decorrer nos dias 12 e 13 de março, sendo que serão aceites os votos por correspondência que sejam recebidos até dia 23 do mesmo mês.

Conclusão

Não é verdade que o presidente do PSD tenha estado num centro de vacinação em Londres, onde estariam portugueses, a apelar ao voto nos social-democratas. Fonte oficial do partido desmente essa informação que foi descrita por um utilizador do Facebook.

Rui Rio deslocou-se entre sexta-feira e sábado a Londres, tendo depois no domingo viajado até Paris, para fazer campanha pelo PSD na sequência da repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa. Mas fonte oficial do PSD garante ao Observador que não apelou ao voto em centros de vacinação, locais que, diz a mesma fonte, Rui Rio nem sequer visitou — como sugere a publicação em análise.

As eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa, na sequência da repetição do ato, ordenada pelo Tribunal Constitucional, estão marcadas para os dias 12 e 13 de março.

