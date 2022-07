Aquilo que foi anunciado, no Japão, como um meio de salvamento e socorro foi desvirtuado nas redes sociais e está a ser usado para propagar a ideia que um outro país — a China — terá desenvolvido uma ferramenta para recolher corpos, invocando a ideia de que “outra pandemia” poderá estar a caminho.

O vídeo em questão parece resultar da edição de imagens que estão online, pelo menos, desde 2014 e que ainda estão disponíveis no Youtube. O título “Exposição da indústria de gestão de crises de robots de resgate do Corpo de Bombeiros de Tóquio”, em 2014, faz antever imediatamente que o robot nas imagens foi criado para prestar apoio à população.

Ainda assim, as referências a tecnologia deste género remontam já, pelo menos, a 2009, quando o “RoboCue” — como se chama o robot do departamento de resgate dos bombeiros de Tóquio — começou a ser notícia. Segundo a publicação no website Popular Science, o robot foi desenhado pelo corpo de bombeiros de Tóquio e está equipado com um cabo de 100 metros, câmaras de infravermelhos e sensores de ultrassom que permitem localizar vítimas em locais a que os bombeiros não conseguiriam aceder. Um desses exemplos são os incêndios: com casas em chamas e os bombeiros impossibilitados de entrar, o RoboCue foi a solução desenvolvida pelos bombeiros, que controlam o robot à distância.

O departamento de bombeiros de Tóquio tem, aliás, outros robots que utiliza nas atividades de busca, salvamento e resgate nas várias ocorrências a que é chamado. No vídeo publicado no YouTube oficial é possível ver alguma da tecnologia desenvolvida pela corporação.

Conclusão

O robot visível nas imagens foi desenvolvido pelo departamento de bombeiros de Tóquio e existe, pelo menos, desde 2009, estando disponíveis no YouTube vídeos com data de 2014. O objetivo, ao contrário do que é afirmado na publicação não é “recolher corpos” num cenário de “nova pandemia”, mas sim para conseguir resgatar vítimas em cenários onde os bombeiros não possam entrar em segurança — e a tecnologia foi criada no Japão e não na China, como alega o autor da publicação. A associação de um instrumento de resgate a uma nova pandemia e às mortes por esta eventualmente causadas é enganadora e desvirtua aquilo que é um robot desenvolvido pela corporação de bombeiros de Tóquio.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.