Uma suposta lista da “taxa de divórcio” em 27 países surge em várias publicações que estão a circular nas redes sociais e aponta Portugal como o primeiro dessa lista, com uma taxa de divórcio de 94%. Os autores das publicações, que repetem o mesmo conteúdo, questionam os leitores: “Ainda querem casar?”

A publicação não indica o ano a que se refere esta estatística nem menciona qualquer fonte ou estudo que fundamentem aquela percentagem.

De acordo com a Pordata, em 2022 (últimos dados disponíveis), a taxa de divórcio em Portugal por mil habitantes era de 1,8‰ (permilagem); e em 2020 era de 1,7‰.

Apenas nos dados sobre casamentos e divórcios referentes ao ano de 2020 é possível encontrar uma percentagem mais próxima dos números apresentados na publicação em análise — 91,5% —, mas apenas se olharmos para a percentagem de divórcio por cada 100 habitantes. No entanto a estatística passou para 59,5% em 2021 e voltou a descer — para os 50% — logo no ano seguinte.

Importa destacar para esta análise que o número de casamentos em Portugal em 2020 — 18.902 — foi o mais baixo desde que há registo. Realizaram-se nesse ano menos 14 mil casamentos do que no ano anterior.

Em 2021, o Instituto Nacional de Estatística atribuía essa descida do número de casamentos realizados às medidas em vigor no âmbito da pandemia de Covid-19 e “à declaração do primeiro estado de emergência no país, a 18 de março de 2020”.

Conclusão

Não é verdade que 94% dos casamentos em Portugal acabe em divórcio. Os dados da Pordata em relação a 2020, o ano em que a estatística aproxima mais da percentagem apresentada nas redes sociais, contabiliza os divórcios a cada 100 casamentos e aponta para 91,5%. Ou seja não representa a taxa de divórcio.

É importante destacar que esta estatística é a mais baixa de que há registo no país. Devido às restrições em vigor em 2020 no âmbito da pandemia de Covid-19 houve menos 14 mil casamentos do que em 2019. Em 2021 o número voltou a subir para 29.057. Já em 2022 o número de casamentos em Portugal foi 36.952 , a taxa de divórcio por cada 100 casamentos foi de 50%.

