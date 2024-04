A cantora norte-americana Taylor Swift e o ator norte-americano Tom Hanks são dois dos rostos mais populares em todo o mundo. Naquilo que classificam como uma “ação corajosa”, os autores de várias publicações nas redes sociais sugerem, com base no site fadnews24 e outros, que os dois lançaram um boicote à cerimónia dos Óscares, por conta do “movimento woke” que teria tomado conta do evento.

“Os Óscares devem celebrar talento, não se devem conformar a ideologias políticas”, terá dito o ator, uma posição com que Taylor Swift terá concordado. De acordo com as informações publicadas no site fadnews24, a cantora enfatizou a importância de reconhecer “o mérito artístico”, em vez de se “conformar com as tendências da indústria”.

Por isto, os dois terão feito um boicote aos Óscares. O mesmo site alega que “alguns aplaudiram Hanks e Swift” pela sua posição, enquanto outros os criticaram. “O boicote dividiu opiniões, começou debates sobre o balanceamento entre o mérito artístico e a mensagem política num espetáculo de entrega de prémios como os Óscares.”

Contudo, publicamente, nenhum dos artistas terá feito semelhante boicote. Em nenhum momento e em nenhuma plataforma oficial, Taylor Swift e Tom Hanks anunciaram que iriam boicotar os Óscares. Apesar de os dois não estarem presentes na cerimónia deste ano, a 10 de março, não há sinais de que tenha sido uma ação concertada contra o “movimento woke”.

Aliás, Tom Hanks esteve presente num evento dos Óscares em janeiro de 2024, como prova esta imagem no banco de fotografias Getty Images. No caso de Taylor Swift, a cantora estava em digressão pela Ásia e estava a atuar em Singapura a 9 de março. À revista Elle, a produtora da cerimónia de entrega de prémios, Katy Mullan, confessava que adorava tê-la “na audiência”: “Se ela quisesse vir aos Óscares, então teríamos um lugar para ela, 100%”. Tudo isto indicia que os dois não têm qualquer problema com os Óscares.

De acordo com o que apurou a Reuters, este rumor do boicote foi lançado pelo site Mind Lose, que publica várias vezes conteúdo com carácter satírico. Não é de estranhar, por isso, que esta notícia sobre Taylor Swift e Tom Hanks esteja etiquetada com a descrição “sátira”. Este texto foi replicado por outros sites, sendo, por exemplo, exatamente igual ao presente no fadnews24.

Conclusão

A cantora Taylor Swift e o ator Tom Hanks nunca lançaram um boicote aos Óscares, por conta do movimento woke ter tomado conta da cerimónia de entrega de prémios. O rumor sobre estes dois rostos populares partiu de um site satírico e difundiu-se em outros e nas redes sociais.

