A publicação aponta a realidade social francesa como um exemplo do que vai acabar por acontecer em Portugal. “O que se passa em França a caminho de se passar em Portugal”, escreveu este utilizador do Facebook que afirma que “por enquanto em Portugal ainda não há violência coletiva” e, logo de seguida, escreve que “às escondidas da opinião pública são naturalizados anualmente cerca de 200 mil imigrantes, fora os milhares de outros que entram”. Isto tudo sem qualquer referência à origem dos dados partilhados.

De acordo com o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, do SEF, existiam em 2022 em Portugal 781.915 residentes estrangeiros. No mesmo relatório é possível verificar (ver gráfico abaixo) que a evolução anual não é a que é referida na publicação. O número tem vindo a aumentar nos últimos sete anos, no entanto, a população estrangeira residente em Portugal não tem aumentado à proporção de 200 mil por ano. Os números oficiais dão conta de um crescimento de 83.028, entre 2021 e 2022, e de 36.792 entre 2020 e 2021.

Os dados reunidos pelo SEF mostram também os motivos mais relevantes para a concessão de novos títulos de residência: “A atividade profissional (51.525), o reagrupamento familiar (27.054) e outros motivos (13.267)”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O aumento referido na publicação em análise (200 mil por ano) está próximo do que é registado a nível europeu, no seu todo. Em 2020, segundo dados do Eurostat, 719 mil pessoas adquiriram autorizações de residência nos vários estados membros da União Europeia. Trata-se de um aumento de 3% face ao ano anterior e aconteceu sobretudo devido aos aumentos da taxa de naturalização em Espanha (mais 27.300 autorizações), Países Baixos (mais 21.800), Suécia (mais 16 mil) e Portugal (mais 11 mil). A taxa de naturalização é, segundo o Eurostat, “a relação entre o número de pessoas que adquiriram a cidadania de um país durante um ano civil e o número de residentes não nacionais no mesmo país no início do ano”.

Também nesta lógica de contabilização a realidade portuguesa aferida está longe da que é referida nesta publicação. De acordo com o Eurostat, em 2020 houve mais 11.040 naturalizações que no ano anterior (para um total de 32.147) e, em 2021, foram menos 7.631 que em 2020 (num total de 24.516).

Conclusão

O ritmo de crescimento de naturalizações concedidas em Portugal está longe do que é referido nesta publicação feita no Facebook. Os números oficiais mostram que não existe um aumento de 200 mil imigrantes naturalizados por ano no país.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.