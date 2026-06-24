Circula nas redes sociais um vídeo que alegadamente mostra o Presidente norte-americano a espreitar as notas do homólogo chinês durante um jantar em Pequim. “Viralizou nas redes sociais o momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, aproveitou a ausência do presidente da China, Xi Jinping, para ‘bisbilhotar’ o seu caderno particular de anotações durante um jantar oferecido à comitiva americana em Pequim”, escreveu um outro utilizador no Instagram a propósito do clip.

Num primeiro momento do vídeo é possível ver-se os Presidentes chinês e norte-americano sentados a uma mesa redonda. Pouco depois Xi Jinping levanta-se para ir discursar e de seguida é visível um plano de Donald Trump a esticar o braço para uma pasta, que o líder abre e folheia por breves instantes. Os utilizadores garantem que se tratava de documentos do Estado chinês. Será verdade?

Donald Trump esteve na China em maio de 2026 para uma visita de dois dias. O vídeo em causa foi gravado durante um jantar de Estado em Pequim no dia 14 desse mês.

Através de uma análise à transmissão do evento no canal oficial da Casa Branca é possível perceber que a pasta já estava na mesa antes dos líderes de Pequim e de Washington se sentarem lado a lado. Além disso, nestas imagens é visível o selo presidencial dos EUA, prova de que os documentos pertenciam a Donald Trump.

De notar que no vídeo completo da Casa Branca, Xi Jinping levanta-se para um discurso aos 2m06s, cerca de 20 segundos depois vê-se então o momento em que Trump olha para a pasta que lhe pertencia, folheando por breves instantes. O líder chinês deixa o palco pelos 11m53s, regressando ao seu lugar e cumprimentando Trump, que segue depois para o pódio para discursar, levando consigo a tal pasta.

Conclusão

É falso que o Presidente norte-americano tenha espreitado as notas privadas do homólogo chinês durante uma cerimónia e jantar em Pequim. Na transmissão oficial da Casa Branca percebe-se que a pasta tinha o símbolo da presidência dos EUA e que mais tarde Donald Trump a levou consigo ao discursar no evento.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.