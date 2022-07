Um vídeo circula nas redes sociais com imagens de um alegado ataque das tropas ucranianas, que disparam contra um comboio militar russo na Ucrânia, a propósito da atual guerra no país.

A gravação, com cerca de um minuto, mostra um carro de combate a abrir fogo contra o suposto comboio onde seguem soldados leais a Vladimir Putin. Vê-se depois um foco de incêndio e muito fumo. Na publicação em análise, o utilizador de Facebook sugere ainda que a arma utilizada terá sido enviada pelos Estados Unidos. “Olha o que um ‘carrinho ucraniano’ fez com um comboio russo. Parece ser arma enviada dos EUA para os ucranianos”, pode ler-se.

Contudo, o vídeo que circula nas redes sociais não mostra uma situação real. Em primeiro lugar, não há notícias, em órgãos de comunicação social de referência, que tenham dado conta de um ataque de um carro ucraniano, semelhante ao das imagens, contra um comboio militar russo. Além disso, também não é possível pesquisar e encontrar um vídeo semelhante nos motores de busca da internet.

Em segundo lugar, a autoria do vídeo já foi reclamada por um artista de efeitos visuais ucraniano. A 30 de junho, Pavel Osadchiy publicou na sua conta pessoal de Facebook o seguinte esclarecimento: “Infelizmente, o meu vídeo inacabado (…) foi colocado online antes do tempo. Originalmente, a ideia era angariar dinheiro para as Forças Armadas da Ucrânia” através do lançamento do vídeo.

No dia seguinte, o mesmo artista ucraniano escreveu um novo post, onde disse ter ficado feliz com a repercussão que as imagens tiveram (terão sido partilhadas centenas de vezes), apesar de o vídeo ter sido colocado online sem estar acabado.

Pavel Osadchiy deixou ainda o apelo: “Enquanto finalizo a edição do vídeo, podem marcar-me como autor, no Facebook e no Instagram, onde quer que vejam o meu vídeo”. E acrescentou que dali a alguns dias iria “lançar o vídeo final” para ajudar os militares ucranianos na linha da frente da guerra contra a Rússia.

Conclusão

Não é verdadeira a alegação de que o vídeo que circula nas redes sociais mostre um ataque de um carro militar ucraniano contra um comboio onde seguiam tropas russas na Ucrânia. Não há registos públicos nem notícias sobre um ataque semelhante. Além disso, o suposto autor do vídeo (que foi criado com recurso a efeitos visuais e de animação) assumiu a sua autoria.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.