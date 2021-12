Bastam três segundos de vídeo para perceber que aquilo que está na legenda da partilha não corresponde às imagens. O vídeo foi, de facto, gravado nos Países Baixos, mas trata-se apenas de um exercício militar que teve lugar nas ruas do país. “Militaire oefening” ou, em português, “Exercício militar” (na tradução livre) aparece em letras capitulares logo no início do vídeo.

O vídeo foi partilhado pelo canal de notícias dos Países Baixos ‘Weertdegekste‘ a 29 de novembro e está disponível no Youtube de onde terá sido retirado para ser depois partilhado nas redes sociais com o contexto errado, tentando colá-lo à ideia de se tratar de uma ação para controlar os protestos contra as medidas para tentar controlar a pandemia de Covid-19.

Na notícia, pode ler-se que o exercício “surpreendeu” os cidadãos, que assistiam ao exercício de procura e captura de suspeitos em fuga a quem cabia a função de não se render ao primeiro contacto, levando os militares a treinar as detenções com recurso à força. Além do Exército, também a polícia esteve envolvida no exercício militar, segundo o Weertdegekste.

Mesmo com a presença de entidades oficiais do município para gerir o trânsito e informar os transeuntes de que se tratava de um exercício, o treino foi tão aproximado à realidade que, segundo o relato do Weertdegekste, houve vários cidadãos a tentar intervir por duvidarem de que se tratava apenas de um exercício.

Conclusão

O vídeo partilhado para alegar que o exército nos Países Baixos está a intervir para acabar com qualquer protesto em relação a medidas para tentar conter a pandemia da Covid-19 é apenas um vídeo de um exercício militar, que foi realizado nas ruas do país no final de novembro. Não só não tem qualquer relação com a Covid-19 como também não é uma ação do exército no sentido em que se trata apenas de um exercício. Em resumo, o treino do exército dos Países Baixos está a ser usado totalmente fora de contexto.

