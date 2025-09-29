Era uma das principais figuras do conservadorismo norte-americano e um dos mais populares apoiantes de Donald Trump e do movimento MAGA (Make America Great Again). O podcaster e fenómeno das redes sociais Charlie Kirk foi assassinado no dia 10 de setembro, durante um evento na Universidade de Utah Valley, depois de ser baleado no pescoço.

Rapidamente, começaram a surgir nas redes sociais várias teorias em torno da sua morte e outras publicações sobre Kirk também se tornaram virais. É o caso de um post que começou a ser amplamente partilhado no dia 14 de setembro, que alega que James Hetfield, o vocalista da banda de metal Metallica, anunciou publicamente que iria assumir todas as despesas de educação das filhas de Charlie Kirk.

A história tornou-se viral, mas algumas publicações afirmam que Hetfield iria assumir apenas as despesas de educação, enquanto outras garantem que, na verdade, o músico se comprometeu a ficar responsável por todas as despesas das crianças — quer de educação, quer de subsistência.

Mas, será verdade? Vamos por partes.

Primeiro, Charlie Kirk deixou dois filhos — um rapaz de um ano e uma rapariga de três — e não duas filhas, como alegam as várias publicações partilhadas.

Depois, nem James Hetfield nem os Metallica fizeram qualquer declaração pública sobre o assunto nas suas redes sociais ou nos canais oficiais da banda. Este aspeto é particularmente importante, tendo em conta que os Metallica são os criadores da fundação All Within My Hands, fundada em 2017, que tem como objetivo investir na educação profissional de jovens, apoiar as comunidades locais e lutar contra a fome. A organização tem uma página dedicada ao seu trabalho, onde é possível ver todos os projetos que têm desenvolvido e não há qualquer referência a um apoio à família de Charlie Kirk.

Mais ainda: o património de Kirk estava avaliado em milhões, como confirma um artigo da Associated Press. Por isso, a alegação de que seria necessária ajuda externa para financiar a educação dos seus filhos não tem fundamento factual.

Conclusão

Não há qualquer evidência de que James Hetfield, vocalista dos Metallica, tenha prometido assumir os custos da educação dos filhos de Charlie Kirk. A alegação tem origem em publicações nas redes sociais sem qualquer credibilidade e que não foram confirmadas por fontes oficiais ou por meios de comunicação fiáveis.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.