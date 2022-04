Os testes antigénio ao novo coronavírus feitos com bebidas continuam a surgir nas redes sociais e, desta vez, uma análise rápida feita a whisky é partilhada como tendo dado positivo. Na publicação é possível ver a bebida alcoólica a ser colocada no sabonete do teste antigénio e, segundos depois, o resultado: positivo.

Mas trata-se de um resultado fidedigno? A resposta é não. Porquê? Por várias razões. Tal como explicado nos casos de um resultado positivo ao RedBull ou à Coca-Cola, tudo está errado logo desde o início, nomeadamente no procedimento levado a cabo na experiência, que não cumpre os pressupostos estabelecidos pelos fabricantes e seguidos pelo laboratórios.

Germano de Sousa explicou ao Observador que estes testes trazem um kit que não pode ser ignorado. “Os kits vêm com um tampão, além dos sabonetes. Temos obrigatoriamente de passar a amostra na garganta ou na nasofaringe da pessoa. Colocar uma quantidade mínima do tampão num tubo [que também vem no kit]. Depois, pegamos na zaragatoa e mergulhamos nesse tampão. Só depois dessa manobra é que retiramos a quantidade suficiente e fazemos o teste”, explica. Só assim é que o teste pode ser considerado válido.

Qual a diferença? Trata-se da reação que só funciona com o kit completo, principalmente devido ao pH. Nem todos os whiskies têm o mesmo pH, mas as várias bebidas usadas estão longe de corresponder ao pH com que o teste deve ser feito: entre 7,5 e 8,5, segundo o especialista. Para que esse valor seja atingido é preciso misturar o tampão com o produto que está a ser testado.

Por essa razão, o especialista não mostra dúvidas: “É muito fácil fazer este truque, que não corresponde a nada, é uma aldrabice.”

Conclusão

Tal como já aconteceu com várias bebidas que foram sujeitas a testes de antigénio, o procedimento levado a cabo neste teste é errado desde o início. A substância usada nos testes em causa pressupõe uma mistura entre a recolha e o líquido que se encontra dentro do tampão, não sendo possível considerar um teste que não siga estes procedimentos. Foi exatamente o que aconteceu: no teste feito ao whisky, o utilizador do Facebook colocou o líquido diretamente no sabonete, tornando o resultado inválido (independentemente de ser positivo ou negativo). Desta forma, não é possível dizer que o whisky testou positivo à Covid-19.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

